Chepa Candela: Vocalista de Amigos Invisibles lo mostrará todito en página de adultos

Julio Briceño

¡¡Buenooosss días!!...Yyy este martes, ¡ni se casen, ni se embarquen!...peeerooo…¡vengan acá¡…tampoco sus visores aparten (¡hasta en verso me salió!) de ésta, la columna más leída y vibrante de este colorido “niu peiper”…donde el chisme se bate mejor que en ninguna otra parte...Yyy como de chismear se trata, enseguida paso LOS AMIGOS INVISIBLES “mataron sus tigritos” en el interior del país durante estas fiestas decembrinas… y debo admitir (Ustedes saben que para justa que me busquen) que pasan los años y los años…y suenan muy bien…peeerooo lo que no pueden ocultar son las arrugas, pues aunque canten música para pavos ya son unos “vejucones” que no se dan su puesto y se comportan como adolescentes…¡Síii, señores!...Según me contaron (¡Y trúuuaaa, trúuuaaa!, cual cotorra repito) en cada lugar que visitaron se fueron de rumba en tremendos barrancos ¡hasta el amanecer! con las fanáticas que ahora son otras “chuchumecas”, sin embargo lo que más lo que me sorprendió fue oír al Julio Briceño, vocalista del grupito, cuando soltó que pronto abrirá su Onlyfan para mostrar sus “grandes atributos” (¡¡) y redondearse la arepa…¿Será que ya “Los Amigos Invisibles” no facturan como antes?...y no lo dijo en broma…No señor…El susodicho, ique, solo está esperando la llegada del “niu yiar” para debutar en la famosa plataforma digital, para que lo vea “Raquel y todo aquel”…¡¡Suussstooo!!…

Mística Núñez

Yyy sumergiéndome en “Honduras misséricas”, les bato que MISTICA NUÑEZ anda “más chorreada que palo de gallinero”, pues no sabe ni un poquito de inglés…y eso puede perjudicar su participación en el Miss Mundo 2025, me cuentan que por ese pequeño problemita, Nina Sicilia no la quería para dicho “templete”, pues en Londres son muy exigentes con el idioma y no perdonan a las que no sabe ni decir Good Morny , de hecho ,una exmiss Venezuela mundo le dijo a la susodicha que si no domina otra lengua la iban a dejar “seca” en las actividades preliminares, ya que la prensa de aquellos lares sólo habla con las candidatas poliglotas… Por eso, la “Mandamás” de la quinta, ique, tiene pensado aplicar una de las estrategias del “Zar de la belleza”, y, dizque, tiene planes de mandarla unos meses fuera del país a ver si se le pega aunque se una palabrita en inglés para que en Londres no la confundan con una muda…aunque según el calendario, la nueva edición de Miss Mundo se realizará durante los primeros meses del 2026…

Nina Sicilia

Por cierto, que quienes pensaban que a NINA SICILIA le moverían alguna de las patas de su silleta en la quinta ¡volvieron a pelarse!, pues ni con el chaparrón de críticas que le han enlodado ¡hasta las pantaletas! Y ni con esa manifestación chimba (Y pagada por gente cercana a Stephany Abasali, según la "bola" que rueda) que armó puñito de “locas” furibundas y ridículas frente a la sede del concurso, lograron que la susodicha dejara el pelero, atormentada por la presión…¡Nadaaa de eso!...pues para que lo sepan (Si no lo saben) Nina Sicilia, que está tranquila y sin nervios, ha recibido todo el apoyo de la Organización Diego Cisneros y acaba de ser ratificada en su cargo…es decir, la atornillaron como “La mandamás” del primer “templete” de belleza de este país…¡y a quien no le guste, que no se lo coma!...De manera que quienes pensaban que iba a renunciar a la presidencia de la organización Miss Venezuela, “si con ese sueño despertaron que vuelvan a dormirse”…Y esto es todo por hoy...Me voy a preparar la percha del 31...Chao....

