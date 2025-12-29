Chepa Candela: La Ana Beatriz Osorio cuadró pal´mes de enero…

Suscríbete a nuestros canales

¡¡¡Felices Fiestas, querubines!!!... Como siempre, les doy la más cordial bienvenida a quienes posan sus “visores” en esta, la columna más cotizada, leída, envidiada y copiada del periodismo farandulero de este país, donde se cotillea suculento, sabroso, rico y delicioso…

Mister Venezuela

Así que a la voz de ¡¡¡daaaaleeee que se acaba el año!!! corto este preámbulo para contarles que los Altos Ejecutivos del canal de La Colina (dígase: Venevisión) dieron luz verde en este cierre del 2025 para que sus secuaces y entes de confianza activen los radares para dar con los hombres más bellos de ¡este país, tú país, mí país!; y es que con esa adquisición de la franquicia internacional del Mister Supranational lograda por el grupo Cisneros y la Organización Miss y Mister Venezuela, los chivos mayores no quieren hacer designaciones (a raíz de los ejemplos fallidos y fracasados, que han observado con otros organizadores de concursos hechos en Globovisión ¡diiiigooo! hechos en este terruño) y en consecuencia quieren realizar un show que les permita conocer quién será el sustituto de JUAN ALBERTO GARCÍA (Mister Venezuela 2024)… Esta bola se echó a rodar en voz baja y entre productores de confianza, procurando que esas cuerdas de ique “managers” tracaleros, tramoyeros y embusteros les coman el cerebro a esos incautos jóvenes que buscan una oportunidad artística, y bajo promesas baratas quieren hacerles ver que ellos son los que baten el cobre y al final son una cuerda de manipuladores y bates quebrao, así que ¡ojo pelao!... ¡Ya saben!, guárdenme el secreto y esperemos “como quien no sabe la cosa” el llamado a casting que realizará V-E-N-E-V-I-S-I-O-N (léase bien); ya que son ellos los únicos que tienen el poder de decidir quién va pal baile y quién ¡no!...

Ana Beatriz Osorio

Yyy cambiando radicalmente el tema, les bato que mientras muchos están pendientes de zamparse sus doce uvas, correr desenfrenadamente por el medio de las calles y avenidas con las maletas en la mano, usar ropa interior amarilla y tragarse un tarrón de lentejas, la ANA BEATRIZ OSORIO está contando los días para arrancar el mes de enero por todo lo alto y subir el telón del Centro Cultural Chacao, en donde pretende cautivar a “tuttos” sus seguidores con dos presentaciones que ella considera de “impacto”; la primera de ellas es un taller titulado “Constelaciones Familiares”, y la segunda, la obra teatral “No soy loca, soy bipolar”… Los días 25 y 30 de enero (respectivamente) son las fechas que Ana seleccionó para darse rico y delicioso frente al público capitalino, y todo aquel visitante que desee verla en acción; con estos “merequetengues” la fulana en cuestión quiere iniciar sus finanzas artísticas del nuevo año, y desde ya se encuentra con las garras afiladas peleando por otras fechas, ya que para nadie es un secreto que ese teatro es el más cotizado del momento y para conseguir un chance en dichas instalaciones hay que darse hasta con los tobos y demostrar que tienen vestiduras de acero…

Jacqueline Aguilera

Yyy antes de que suenen las doce campanadas, y despidamos este “cacareado” 2025, les cuento que el certamen de la Jacqueline Aguilera cerró el año alzando el título de “Miss Grand Estafa” porque luego de “espepitar” con bombos y platillos que harían un gran espectáculo de coronación que nos dejarían a todos como caimán en boca e´caño (entiéndase: con la jeta espernancá) se hicieron los locos y nos metieron gato por liebre, anunciando a principios de este mes una designación digital (la de la Reina Hispanoamericana Venezuela) y no cumplieron con la promesa de realizar el MISS GRAND VENEZUELA 2025 programado para el día 4 de diciembre en la ciudad de Caracas como anunciaron desde el primer momento… ¡Pasa, resulta y acontece! que la nueva versión que están manejando “a puerta cerrada” es que efectuarán el demorado show a finales del mes de febrero o principios de marzo del 2026… (¡una peluza!)... generando más dudas, desinterés, y desánimo entre sus candidatas, las cuales, por cierto, mandaron de “vacaciones” hasta nuevo aviso, corroborando con hechos y no con palabras que esa organización ha sido más bomba que chicle… Explíquese: Puro ¡bla! ¡bla! ¡bla!... ¡Qué de lo último!... ¡Adiós!...

Visite nuestra sección Farándula

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube