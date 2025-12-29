¡Un año lleno de pañales! Estas son las estrellas que darán la bienvenida a sus bebés en 2026

Suscríbete a nuestros canales

El mundo del cine está en vilo tras el anuncio de la nominada al Oscar, Hailee Steinfeld, quien junto a su esposo, la estrella de la NFL Josh Allen, confirmó que el 2026 será el año en que estrenará su papel más importante: el de mamá. La pareja, que suele ser muy reservada, rompió internet con un tierno video invernal donde Allen besa la "pancita" de la actriz, dejando claro que el frío de Buffalo se combatirá con el calor de un nuevo integrante. Por otro lado, la elegancia de Sofia Richie Grainge vuelve a ser noticia, pues la "it girl" por excelencia ya tiene todo listo para que su segundo bebé llegue a un hogar donde el estilo y la música de su abuelo, Lionel Richie, nunca faltan.

Entre estadios y escenarios

La música country y el deporte rey en Estados Unidos parecen haberse puesto de acuerdo para anunciar la llegada de nuevos integrantes. El cantante Thomas Rhett y su esposa Lauren Akins se preparan para recibir a su quinto hijo, una noticia que Rhett compartió de la manera más dulce: cambiando la letra de uno de sus éxitos para contarle al mundo que su casa será aún más ruidosa y feliz a principios de año. No se queda atrás Luke Combs, quien junto a su esposa Nicole, anunció que el "tercer amuleto" viene en camino para este invierno, consolidando una familia que no para de crecer bajo los reflectores de Nashville.

El sabor latino reclama su lugar

En el ámbito hispano, la emoción está a flor de piel con Sara Corrales. La actriz colombiana, que recientemente dio el "sí, quiero" en el altar, compartió con sus seguidores la alegría de esperar a una niña que llevará por nombre Mila, describiendo el latido de su bebé como "un alma que eligió nuestro amor". A este sentimiento se une la actriz Ana María Estupiñán, quien tras seis años de matrimonio, espera la llegada de Emanuel para el mes de febrero. Ambas estrellas han sido muy abiertas en sus plataformas, compartiendo testimonios llenos de gratitud y mostrando que la maternidad les llega en un momento de plenitud absoluta.

Sorpresas diplomáticas y regresos esperados

Incluso los pasillos de la política se llenan de ternura con el anuncio de Karoline Leavitt, la portavoz de la Casa Blanca, quien confirmó que espera una niña para mayo de 2026, calificándola como "el mejor regalo de Navidad". Mientras tanto, en la escena internacional, figuras como la actriz coreana Jo Bo-ah y la estrella de Physical: 100, Amotti, han generado una enorme expectación entre sus fans tras confirmar que sus familias se agrandarán en los próximos meses. Con estas revelaciones, el calendario del 2026 promete estar marcado por celebraciones, bautizos de lujo y, por supuesto, las primeras fotos de estos bebés que nacen con la fama bajo el brazo.

Visite nuestra sección Farándula

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube