¡La tercera es la vencida! Ben Affleck y Jennifer Lopez se reencuentran durante la temporada decembrina

El pasado domingo, el emblemático centro comercial Brentwood Country Mart en Los Ángeles fue testigo de un momento que capturó la atención de muchos. Jennifer Lopez y Ben Affleck fueron captados disfrutando de una salida navideña junto a Samuel, el hijo de 13 años del actor.

Según un informe exclusivo de People, la expareja llegó por separado al lugar y dedicó la mañana a recorrer varias tiendas de lujo, antes de compartir un almuerzo. Un testigo cercano a la familia describió la escena a la revista: “Se reunieron y fueron de compras juntos. Jen y Ben parecían estar bien. El foco estuvo mayormente en Sam”. El propio adolescente, según la misma fuente, se mostró “emocionado y muy hablador” durante el paseo, en el que Lopez incluso “hizo muchas preguntas y eligió regalos para los hijos de Ben”.

Un vínculo que trasciende el matrimonio

Este reencuentro navideño se produce casi un año después de que Affleck y Lopez finalizaran oficialmente su matrimonio, cuyo divorcio se cerró en enero de 2025. Fuentes allegadas a la expareja han insistido en que, pese al fin de la relación romántica, mantienen una dinámica positiva y de apoyo mutuo. “Se aseguran de que los chicos sepan que ellos se llevan bien. Lo más importante para ambos es criar a sus hijos en un entorno de apoyo”. Esta filosofía explica por qué Lopez, quien durante su matrimonio ejerció como madrastra de los hijos de Affleck, continúa presente en momentos importantes de su vida familiar.

El contexto de una relación pública

La salida de compras no es el único contacto reciente entre las estrellas. Pocos días antes, coincidieron, junto a la exesposa de Affleck, Jennifer Garner, en un evento escolar de sus hijos, aunque en esa ocasión no fueron vistos interactuando directamente. Además, su vínculo profesional sigue vigente: Affleck fue productor de "Kiss Of The Spider Woman", película protagonizada por Lopez, y durante su estreno en octubre elogió públicamente el trabajo de su exesposa, calificándola de "asombrosa, espectacular".

