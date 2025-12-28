¡Lo confiesa todo! Guillermo Davila revela quién fue la venezolana que le robó el corazón: detalles de su romance

Suscríbete a nuestros canales

El mundo del espectáculo quedó paralizado tras las reveladoras declaraciones de Guillermo Dávila en el polémico sillón rojo de El Valor de la Verdad.

El "Ídolo de una generación" decidió romper el silencio y desempolvar un capítulo guardado bajo llave: su romance con la venezolana Catherine Fulop.

Con total sinceridad, el cantante detalló cómo lo que comenzó como una simple coincidencia de trabajo terminó convirtiéndose en un noviazgo formal que incluso llegó al entorno familiar de la actriz.

Flechazo en el Miss Venezuela

El encuentro ocurrió en el escenario más importante del país. Según relató Dávila, conoció a Catherine durante el certamen de Miss Venezuela, donde él era el invitado musical y ella una de las bellas candidatas.

Aunque la química fue evidente, el cantante confesó que al principio solo fueron amigos y dejaron que el tiempo hiciera su trabajo antes de dar el siguiente paso.

Un amor con permiso familiar

Lo que muchos no sabían es que la relación fue muy en serio. Guillermo recordó el momento en que decidió invitarla a salir formalmente, un proceso que incluyó visitar la casa de la actriz y conocer a sus padres.

En la entrevista, el intérprete no ocultó sus sentimientos de aquel entonces, admitiendo que estaba profundamente enamorado de ella.

"Era demasiado linda. Ahora sigue siendo linda", admitió.

El adiós y la llegada de un tercero

Sin embargo, el romance no tuvo un final de telenovela. Dávila explicó que la relación llegó a su fin porque él conoció a otra persona, lo que causó que sus caminos se separaran definitivamente.

Fue tras esta ruptura que Catherine Fulop inició su recordada historia de amor con el actor Fernando Carrillo, cerrando así este capítulo con el cantante.

