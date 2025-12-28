Muere la legendaria Brigitte Bardot este domingo 28 de diciembre: así se convirtió en simbolo de libertad

Suscríbete a nuestros canales

Francia y el mundo del espectáculo están de luto tras la muerte de Brigitte Bardot, la legendaria actriz y cantante que redefinió el concepto de libertad y belleza en el siglo XX.

Bardot falleció este domingo a los 91 años en su famosa casa de Saint-Tropez, según confirmó la fundación que lleva su nombre.

Según la agencia EFE, tras una vida marcada por el éxito arrollador y la polémica, su salud se había debilitado recientemente, lo que la obligó a recluirse en sus propiedades del sur de Francia.

El salto a la fama mundial

Brigitte Bardot se convirtió en una estrella absoluta en 1956 con la película ‘Y Dios creó a la mujer’.

Su estilo natural, su pelo rubio despeinado y su actitud rebelde rompieron con los moldes de la época, convirtiéndola en el mayor símbolo erótico de los años 50 y 60.

Durante su etapa en el cine trabajó en casi 50 películas con directores de gran renombre, logrando que el mundo entero pusiera sus ojos en el cine francés.

Una exitosa carrera musical

Además de actuar, "BB" triunfó en el mundo de la música con una voz susurrante y sensual. Grabó más de 70 canciones, entre las que destaca el polémico tema ‘Je t’aime… moi non plus’, realizado junto a Serge Gainsbourg.

Su influencia fue tan grande que no solo marcó tendencia en las listas de éxitos, sino también en la moda, popularizando prendas como el bikini y el estilo de vida relajado de la costa francesa.

El refugio en el activismo

En 1973, en la cima de su carrera y con solo 39 años, decidió abandonar el cine para siempre. Consideraba que la fama era una "prisión" y decidió dedicar el resto de su vida a proteger a los animales. Su imagen denunciando la caza de focas en Canadá se volvió un icono del activismo.

A través de su fundación, luchó décadas contra el maltrato animal, convirtiéndose en una de las voces más fuertes y respetadas en esta causa a nivel global.

Un legado de luces y sombras

A pesar de su labor humanitaria, la vida de Bardot no estuvo libre de controversias. En sus últimas décadas, se alejó del pensamiento progresista para apoyar posturas políticas radicales y conservadoras.

Sus opiniones sobre la inmigración y la sociedad francesa le costaron varias multas y críticas del movimiento feminista.

Aun así, su figura sigue siendo recordada como la de una mujer que vivió bajo sus propias reglas, sin pedir permiso ni perdón.

