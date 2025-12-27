Suscríbete a nuestros canales

El Instituto Nacional de Transporte Terrestre (INTT) activó este fin de semana un operativo preventivo de alcance nacional para supervisar y restringir el uso de barras LED y equipos de alta luminosidad en vehículos.

Bajo las instrucciones del vicepresidente sectorial, Diosdado Cabello, y el presidente del INTT, Luis Granko, los funcionarios se encuentran desplegados en las principales arterias viales.

El personal del INTT informó que la medida busca orientar a los conductores y garantizar que el tránsito durante las fiestas decembrinas sea libre de deslumbramientos y accidentes provocados por iluminación no autorizada.

A través de sus diversas redes sociales, el INTT compartió detalles del alcance de las jornadas que se llevan a cabo.

INTT inicia operativo nacional para prohibir y retirar luces LED

El INTT enfatizó que estos dispositivos no están permitidos debido a que su intensidad lumínica afecta directamente la visibilidad de otros conductores.

Entre los riesgos principales destacan:

Reducción drástica del tiempo de reacción de los conductores que vienen en sentido contrario.

La luz de alta intensidad impide visualizar correctamente la señalización vial.

El uso de estos equipos viola lo establecido en la Ley de Transporte Terrestre y el Reglamento de Tránsito vigente.

Luis Granko se reunió con gerentes y jefes de las Regiones de Defensa Integral (REDI) para coordinar los puntos de control.

De igual modo, se destacó que la labor no solo es sancionatoria, sino educativa:

Los fiscales explican a los conductores las consecuencias de instalar equipos de iluminación no autorizados.

Se busca fomentar una cultura de respeto a las normas viales para proteger la vida en las carreteras durante este sábado 27 y domingo 28 de diciembre.

El pasado 23 de diciembre de 2025, el vicepresidente sectorial de Política, Seguridad Ciudadana y Paz, Diosdado Cabello, anunció en las últimas horas una medida de cumplimiento inmediato contra el uso de luminarias LED de altos lúmenes en vehículos particulares y de transporte.

Cabello señaló que "encandilan a cualquiera", lo que constituye un riesgo crítico tanto en zonas urbanas como en carreteras nacionales.

"Anoche veníamos por esta avenida y venían dos carros con luces led; son de estas luces que encandilan a cualquiera, y eso no debe usarse en la ciudad, no debe usarse en las carreteras porque pone en peligro a los venezolanos y venezolanas", apuntó durante el recorrido nocturno por el municipio Chacao, en el estado Miranda.

También visite nuestra sección de Nacionales

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube