Dolar y euro BCV para este 27 y 28 de diciembre: así se cotizan las divisas oficiales

El Banco Central de Venezuela (BCV) informó el nuevo precio de las divisas oficiales que regirán en el país este 27 y 28 de diciembre.

Según los datos publicados en su portal web, ambas monedas presentaron un incremento en su valor respecto al último cierre del mercado.

Precios del dólar y el euro

Para la jornada de este fin de semana, el dólar estadounidense tiene un precio fijado de 291,35 bolívares por cada unidad.

Por su parte, el euro también registró una subida, ubicándose en 342,93 bolívares.

El BCV explicó que estos valores no se eligen al azar, sino que son el resultado del promedio de todas las operaciones de compra y venta de divisas realizadas en los bancos del país al finalizar el día de trabajo.

Uso de las tasas oficiales

Es importante recordar que estos montos son la referencia obligatoria para cualquier tipo de transacción económica en el territorio nacional.

Esto incluye el cobro de productos en comercios, el pago de servicios públicos y privados, y cualquier operación realizada por organismos del Estado.

