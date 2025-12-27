Gobierno

Maduro: Sectores de EEUU fabrican una realidad virtual para saquear los recursos de Venezuela

El jefe de Estado aseguró que, pese a las campañas, cuenta con el respaldo de los pueblos del mundo

Por Genesis Carrillo
Viernes, 26 de diciembre de 2025 a las 09:05 pm

El presidente de la República, Nicolás Maduro, afirmó que diversos sectores de Estados Unidos (EEUU) fabrican una “realidad virtual” para imponer en el país un “modelo de dominación colonial y esclavista” con el fin de apropiarse de los recursos naturales de Venezuela.

Esta acción, a su juicio, está cobrando fuerza a través de plataformas digitales y redes sociales para influir en la opinión pública internacional. 

Por tal motivo, el mandatario instó a los medios estadounidenses a no dejarse influenciar por estos “lobbies” que buscan distorsionar la verdad del país.

“Pretenden hacer una campaña (...) Han acusado a Maduro de todo, pero no es Maduro, es el petróleo, el oro, la riqueza natural del país, y me han hecho famoso. No pueden decir que Maduro tiene armas de destrucción masiva, biológicas o químicas, que está construyendo una bomba nuclear, no lo pueden decir porque nadie les cree. Entonces repiten cuatro o cinco mentiras permanentemente. No es Maduro, es una República”, indicó durante el Consejo de Vicepresidentes Sectoriales realizado este viernes.

Finalmente, el jefe de Estado aseguró que, pese a las campañas, cuenta con el respaldo de los pueblos del mundo. 

“Ustedes muestran una foto de Maduro en cualquier lugar y la gente dice ‘Maduro, very good’, porque tenemos el apoyo, amor y la comprensión del pueblo del mundo y de Estados Unidos”, agregó, ratificando que el camino del país hacia la "máxima felicidad social" es irreversible y que de allí “no nos saca nada ni nadie en ninguna circunstancia”.

