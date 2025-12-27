Maduro: Sectores de EEUU fabrican una realidad virtual para saquear los recursos de Venezuela

El presidente de la República, Nicolás Maduro, afirmó que diversos sectores de Estados Unidos (EEUU) fabrican una “realidad virtual” para imponer en el país un “modelo de dominación colonial y esclavista” con el fin de apropiarse de los recursos naturales de Venezuela.
Esta acción, a su juicio, está cobrando fuerza a través de plataformas digitales y redes sociales para influir en la opinión pública internacional.
Por tal motivo, el mandatario instó a los medios estadounidenses a no dejarse influenciar por estos “lobbies” que buscan distorsionar la verdad del país.
“Pretenden hacer una campaña (...) Han acusado a Maduro de todo, pero no es Maduro, es el petróleo, el oro, la riqueza natural del país, y me han hecho famoso. No pueden decir que Maduro tiene armas de destrucción masiva, biológicas o químicas, que está construyendo una bomba nuclear, no lo pueden decir porque nadie les cree. Entonces repiten cuatro o cinco mentiras permanentemente. No es Maduro, es una República”, indicó durante el Consejo de Vicepresidentes Sectoriales realizado este viernes.
Finalmente, el jefe de Estado aseguró que, pese a las campañas, cuenta con el respaldo de los pueblos del mundo.
“Ustedes muestran una foto de Maduro en cualquier lugar y la gente dice ‘Maduro, very good’, porque tenemos el apoyo, amor y la comprensión del pueblo del mundo y de Estados Unidos”, agregó, ratificando que el camino del país hacia la "máxima felicidad social" es irreversible y que de allí “no nos saca nada ni nadie en ninguna circunstancia”.
