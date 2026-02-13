¡Luisangel Acuña protagoniza desliz por culpa del gerente de los Medias Blancas: ¿Qué le dijo?

Suscríbete a nuestros canales

El gerente general de los Medias Blancas de Chicago, Chris Getz, emitió un comunicado oficial para rectificar sus recientes declaraciones sobre el prospecto venezolano Luisangel Acuña.

El ejecutivo del equipo de la Liga Americana fue objeto de señalamientos por parte de la prensa local y aficionados tras afirmar erróneamente, en cuatro ocasiones consecutivas frente a los medios, que el pelotero litoralense poseía la habilidad de batear a ambos lados del plato, pero realmente Acuña se desempeña exclusivamente como bateador derecho.

La recurrencia del error en las comparecencias públicas de Getz generó una ola de reacciones en plataformas digitales, donde se cuestionó el conocimiento detallado de la oficina central sobre los activos del equipo.

Justificación de Getz por su error

Ante la difusión de videos recopilatorios con las declaraciones inexactas, el directivo optó por abordar el tema de manera directa, informó Meridiano.

"Probablemente, me he dejado llevar al describir su versatilidad. Es alguien que puede jugar en todas las posiciones del campo. ¿Por qué tendría que detenerse ahí? Llamé a Luisangel y le dije que, aunque solo sea bateador derecho, lo seguimos queriendo", manifestó Getz a través de una nota de prensa orientada a disipar la controversia.

A pesar del incidente comunicacional, Luisangel Acuña se mantiene como el eje central del proyecto de reestructuración de los Medias Blancas para la temporada 2026.

El infielder "La Presión" fue la pieza principal obtenida por la organización en el canje que envió a Luis Robert Jr. a los Mets de Nueva York a mediados de la campaña anterior.

¿Qué se espera de Acuña para la temporada 2026?

Se proyecta que Acuña compita por la titularidad en posiciones clave como el campocorto, la segunda base y el jardín central, consolidándose como una de las figuras con mayor proyección dentro del roster actual.

Con el inicio de los entrenamientos primaverales en el horizonte, el enfoque del equipo se traslada al desarrollo deportivo del jugador de 23 años.

