¡Atención Inestabilidad climática traerá lluvias a estas regiones de Venezuela este fin de semana

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) precisó que para este sábado 27 y domingo 28 de diciembre se prevé la llegada de una línea de inestabilidad en capas bajas.

Aunque predominará el cielo parcialmente nublado en gran parte del país, se esperan precipitaciones intensas en el oriente y el sur, con acumulados que podrían alcanzar los 50 mm, especialmente durante la jornada del domingo.

¿Cuál es el pronóstico exacto del Inameh para este fin de semana?

De acuerdo con el Inameh, las precipitaciones se harán sentir en la Guayana Esequiba, Delta Amacuro, este de Monagas, este de Sucre y Nueva Esparta.

De igual modo, se estiman lluvias dispersas de entre dos y 20 mm debido al transporte de humedad de los vientos alisios.

Además, precisó que una vaguada monzónica afectará a los Andes y Zulia con precipitaciones variables, mientras que al sur del país los máximos alcanzarán los 30 mm.

¿Cómo será el clima este sábado 27 de diciembre?

En horas de la mañana, prevalecerá nubosidad escasa en gran parte del país, con excepciones en la Guayana Esequiba, sur de Amazonas, sur de Bolívar, este de Miranda, este de Falcón y el Lago de Maracaibo, donde se esperan mantos nubosos con lluvias o lloviznas.

Igualmente, para la tarde y noche, el Inameh alerta sobre un aumento de la cobertura nubosa generadora de precipitaciones de intensidad variable en los estados Táchira, sur del Zulia, Amazonas, Bolívar, Sucre, Monagas, Nueva Esparta, Delta Amacuro y la Guayana Esequiba.

Mientras que para las próximas seis horas se espera cielo parcialmente nublado y áreas despejadas en la mayor parte del país.

Sin embargo, mantos nubosos podrían generar lluvias o lloviznas en la Guayana Esequiba, sur de Bolívar, sur de Amazonas, Delta Amacuro, este de Miranda, este de Falcón y lago de Maracaibo.

