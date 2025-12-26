Comunicado oficial: Gobierno Nacional otorga medidas cautelares a 99 detenidos por hechos postelectorales

Suscríbete a nuestros canales

El Ministerio para el Servicio Penitenciario emitió un comunicado oficial en las últimas horas informando sobre la excarcelación de 99 ciudadanos que se encontraban privados de libertad.

Según el documento, la decisión responde a una evaluación caso por caso realizada por el Sistema de Justicia, otorgando medidas cautelares conforme a la ley como un gesto hacia la paz y el diálogo nacional.

Gobierno Nacional otorga medidas cautelares a 99 detenidos

Los ciudadanos beneficiados estaban señalados por su presunta participación en hechos de violencia e incitación al odio tras la jornada electoral del 28 de julio de 2024.

"Estas actuaciones forman parte de las gestiones permanentes impulsadas por el Presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, dirigidas a garantizar el respeto irrestricto de los derechos humanos, incluso de aquellos compatriotas que, siendo víctimas de la manipulación política y mediática, atentaron contra la soberanía, la estabilidad institucional y la convivencia pacífica", se lee en parte de la misiva.

Además, se agrega el Estado venezolano "continuará trabajando de manera firme y responsable por la paz, la justicia y la defensa de la soberanía nacional".

