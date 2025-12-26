Pronóstico del Inameh: así estará el clima en Venezuela este viernes de Navidad

Suscríbete a nuestros canales

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) informó que para este viernes 26 de diciembre se estiman condiciones atmosféricas estables en gran parte del territorio nacional.

Al respecto, indicó que predominará el cielo parcialmente nublado con amplias zonas despejadas, según el pronóstico.

¿Dónde podría llover?

A pesar del buen tiempo general, el Inameh no descarta precipitaciones dispersas y de corta duración, especialmente a primeras horas de la mañana y al final de la tarde, en las siguientes regiones: este de Miranda, Delta Amacuro, este de Falcón, Táchira, sur del Zulia, Bolívar, Amazonas y la Guayana Esequiba.

Mientras que para la región central y capital, que comprende específicamente (Miranda, La Guaira, Aragua, Carabobo y el Distrito Capital), el Inameh prevé nubosidad parcial y áreas poco nubladas; se esperan estas condiciones durante todo el día, resaltando algunas lluvias o lloviznas esporádicas al este de la entidad en la madrugada.

Mientras que para las próximas seis horas, el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología estima cielo parcialmente nublado y áreas despejadas en la mayor parte del país.

Sin descartar algunas lluvias o lloviznas en la Guayana Esequiba, sur de Bolívar, sur de Amazonas, sur de Delta Amacuro, este de Miranda, este de Falcón, sur de Táchira, oeste de Trujillo y lago de Maracaibo.

