Informan sobre nuevas excarcelaciones postelectorales este 25 de diciembre

Este jueves 25 de diciembre de 2025, se anunciaron nuevas excarcelaciones de personas relacionadas con las protestas postelectorales.

La información fue difundida por el Comité de Madres en Defensa de la Verdad.

Informan sobre nuevas excarcelaciones postelectorales

Hasta el mediodía de este jueves, el Comité ha confirmado la liberación de 71 personas distribuidas de la siguiente manera:

Centro Penitenciario de Tocorón (Aragua): 65 hombres.

Centro de Formación Femenina Las Crisálidas (Miranda): tres mujeres.

La Guaira: tres adolescentes.

"Esta noticia nos desborda el corazón de alegría y nos llena de esperanza. Nos demuestra que la lucha siempre rinde sus frutos y nos compromete a seguir sin descanso hasta traer a todos los que todavía nos faltan de vuelta", se lee en la publicación de su cuenta oficial en Instagram.

"Gracias a todas las personas que se han solidarizado y acompañado nuestra búsqueda de justicia. Su apoyo ha sido fundamental para mantenernos de pie en los momentos más duros. Por favor, no nos dejen solas", agrega la publicación.

