Plan Juguete llega a los hospitales: más de cinco centros de salud en Caracas celebraron la Nochebuena

Durante los días 23 y 24 de diciembre, el Gobierno Nacional ejecutó un despliegue especial para llevar alegría a los pacientes pediátricos de la Gran Caracas.

La iniciativa benefició a niños y niñas de entre 0 y 12 años que permanecen bajo atención médica.

Más de cinco centros de salud en Caracas celebraron la Nochebuena

La entrega se realizó de forma simultánea en los principales hospitales pediátricos y generales del Distrito Capital y el estado Miranda.

Caracas: Hospital J.M. de los Ríos, Maternidad Concepción Palacios, Hospital Vargas y el Pediátrico Julio Criollo Rivas.

Miranda: Hospital Domingo Luciani (El Llanito) y el Hospital Victorino Santaella (Los Teques).

La directora del Hospital J.M. de los Ríos, Sasha García, enfatizó que la distribución busca fortalecer el espíritu navideño en las áreas de emergencia y hospitalización, brindando un soporte emocional a los pequeños y sus familias en medio de sus procesos de recuperación.

