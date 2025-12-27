¿Quién es presbítero Alberto Castillo, nombrado por el papa León XIV nuevo obispo en Venezuela?

Suscríbete a nuestros canales

A pocos días para terminar el año, la Nunciatura Apostólica en Venezuela, dio a conocer una noticia de gran gozo para los devotos venezolanos.

El Papa León XIV nombró al sacerdote Alberto Valentín Castillo García como el nuevo obispo de la Diócesis de Los Teques.

La información del nombramiento también fue confirmada por la Arquidiócesis de Caracas a través de su cuenta de Instagram, marcando un paso importante para la Iglesia católica en la región.

¿Quién es el nuevo obispo de Los Teques?

Hasta este nombramiento, el padre Castillo trabajaba como la mano derecha del obispo en La Guaira y atendía a la comunidad de Naiguatá.

Su llegada a Los Teques representa el inicio de una nueva etapa de liderazgo religioso para los habitantes de esta zona del estado Miranda.

Origen y formación

Nacido en La Guaira el 29 de septiembre de 1969, Alberto Castillo se formó como sacerdote en el seminario de su ciudad natal.

Fue ordenado oficialmente el 15 de agosto de 1995, iniciando desde ese momento un camino de servicio que ya suma tres décadas de experiencia.

A lo largo de su carrera, estuvo al frente de diversas iglesias en sectores como Maiquetía, Montesano, Pariata y Naiguatá. Además de su labor con los vecinos, destacó por su trabajo como capellán de la Policía Municipal de Vargas, cargo que ocupó de forma ininterrumpida desde 1997 hasta este año.

Cargos de dirección

El nuevo obispo tiene una amplia trayectoria en la administración de la Iglesia. Fue el encargado de las finanzas de su diócesis en sus primeros años de sacerdocio y, más recientemente, asumió la dirección general de la Iglesia en La Guaira.

También trabajó durante doce años coordinando las actividades de ayuda y atención a las familias.

Además de su labor en los altares, el padre Castillo ayudó en la formación de nuevos sacerdotes como vicerrector del seminario y dirigió programas de ayuda social a través de Cáritas.

En los últimos años, fue el responsable de coordinar las oficinas encargadas de garantizar el buen trato y la protección dentro de las instituciones religiosas.

Un nuevo camino

La Conferencia Episcopal Venezolana pidió a los fieles unirse en oración por el éxito de este nuevo obispo en Los Teques.

En sus primeras palabras como obispo, expresó que rezará por todos los devotos, a la vez que les pide que recen por él, para poder ser el "pastor" que todos se merecen.

Con su llegada, se espera que continúe su labor de acompañamiento a la gente, ahora bajo la protección de la Virgen María en su nueva sede.

