El momento incómodo en el que Salma Hayek conoció a un exconvicto y terminó siendo su compañero de actuación

Antes de convertirse en una de las figuras más prominentes del cine internacional, Salma Hayek vivió uno de los primeros momentos más inusuales de su carrera al conocer a Danny Trejo, actor icónico con un pasado en la prisión, durante el rodaje de Desperado (1995). Lo que comenzó como una presentación “incómoda” se transformó en una anécdota legendaria en Hollywood y el inicio de una colaboración profesional y amistad duradera entre ambos artistas.

El exconvicto convertido en actor

Danny Trejo, hoy conocido por papeles de villano y héroe rudo en múltiples películas, no siempre fue una figura del cine. Antes de su carrera actoral, Trejo vivió una vida marcada por robos, encarcelamientos y una juventud convulsa en la que incluso pasó años en prisión por robar un banco.

Fue en prisión donde Trejo se inició en actuaciones teatrales y comenzó a tatuarse, llegando a hacerse en el pecho una figura femenina que más tarde sería parte fundamental de una historia que nadie olvidaría.

El encuentro inesperado en el set

Cuando la producción de Desperado, película de acción dirigida por Robert Rodriguez donde Hayek compartió créditos con Antonio Banderas y otros actores latinos, le advirtió que conocería a alguien con un “pasado complicado”, Salma admitió haber sentido cierta incertidumbre.

Pero nada la preparó para lo que ocurrió cuando Trejo la vio por primera vez. Según la actriz, el actor corrió hacia ella, se arrancó la camisa y le mostró un enorme tatuaje en el pecho, señalando la figura de una mujer que, según él, se parecía a Hayek.

“Había una imagen de una mujer que se ve exactamente como yo… el cuerpo era un poco mejor, pero digamos que sí”, dijo Salma Hayek.

La escena, que podría haber sido incómoda o inquietante, fue contada por Hayek con humor y sorpresa en entrevistas posteriores, especialmente durante su participación en The Graham Norton Show.

Una confesión insólita: “Por ti robaría otro banco”

La historia no quedó ahí. Tras mostrar el tatuaje, Trejo le dijo a Hayek que acababa de salir de prisión y que estaba feliz por ello, pero que por ella estaría dispuesto incluso a volver a robar un banco.

Esa línea, tan inusual como memorable, fue relatada por Hayek entre risas, convirtiéndose en una de las anécdotas más comentadas de su carrera y uno de los primeros momentos en Estados Unidos en los que el público empezó a conocer tanto su personalidad como la del propio Trejo.

De aquel encuentro nació una amistad y una carrera conjunta

Lejos de quedar en una anécdota aislada, ese primer encuentro marcó el comienzo de una relación profesional que se extendió a lo largo de años. Tras Desperado, Hayek y Trejo volvieron a trabajar juntos en numerosas películas del cine de acción dirigido por Robert Rodriguez, tales como From Dusk Till Dawn, Once Upon a Time in Mexico y Spy Kids 3‑D, consolidando una química en pantalla y fuera de ella.

