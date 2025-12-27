¡Escándalo! Julieta García revela sus peores experiencias en Venezuela: "Me decían que dejara de comer"

Suscríbete a nuestros canales

La modelo argentina Julieta García, quien representó a su país en el certamen Miss Universo 2021, rompió el silencio sobre la cruda experiencia que vivió durante su formación en el extranjero.

Conocida como la "Blancanieves del Sur", la joven estudiante de psicología decidió trasladarse a Caracas para entrenar bajo la estricta tutela de expertos antes de la gran gala en Israel.

No obstante, en una entrevista reciente reveló que lo que parecía una oportunidad de oro se convirtió en un desafío emocional y físico para la bahiense.

Exigencias extremas en el entrenamiento

Julieta durante los cuatro meses de preparación intensiva se enfrentó a constantes presiones sobre su apariencia y hábitos alimenticios, exponiendo el choque cultural y las duras exigencias que imperan en el mundo de los reinados de belleza.

Según relató, los preparadores cuestionaban su decisión de salir a la calle sin maquillaje, señalando que sus cejas claras la hacían parecer "enferma".

Además, confesó que le ordenaron dejar de comer para cumplir con los estándares locales, una situación que ella intentó manejar con risas a pesar de sentirse sola en un entorno que no validaba su forma de pensar.

Polémica por el personaje de "muñeca de porcelana"

La modelo también denunció que intentaron manipular su imagen para generar impacto mediático. Al ser comparada con una muñeca de porcelana, sus entrenadores le exigieron que se mantuviera seria y no sonriera para crear una atmósfera de misterio y controversia.

Julieta admitió que estas tácticas le parecieron discriminatorias y ajenas a su personalidad, y aunque aceptó seguir las instrucciones de los "expertos", finalmente la estrategia no dio los resultados esperados en el Miss Universo.

Trayectoria y logros de Julieta García

Julieta García no es una desconocida en las pasarelas. Fue primera finalista en Miss Universo Argentina 2019 y finalmente obtuvo la corona nacional en 2021.

Además de su paso por el Miss Universo en Eilat, Israel, representó a Argentina en el Miss Charm 2023 en Vietnam, donde logró clasificar en el Top 10, marcando un hito para su país en dicho certamen.

A pesar de los tragos amargos, la modelo sigue activa en la industria como actriz y conductora.

