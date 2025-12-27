Venezuela se prepara para un 2026 cargado de conciertos y estrellas: ¿Quiénes han confirmado su asistencia hasta ahora?

Suscríbete a nuestros canales

El 2026 empezó a delinearse como un año lleno de emociones para los fanáticos de la música en Venezuela. Tras un 2025 en el que se vivieron grandes espectáculos, productoras y artistas confirmados anuncian una agenda de conciertos que promete seducir a diversas generaciones. Desde leyendas del pop latino hasta eventos urbanos de gran envergadura, el calendario musical está tomando forma y con él se reaviva el entusiasmo por los espectáculos en vivo en el país.

Fey: un regreso esperado después de casi tres décadas

Uno de los conciertos más comentados y esperados es el de Fey, la icónica cantante mexicana que regresa a Venezuela después de 28 años sin pisar un escenario en el país. Su presentación será parte de la gira Fey Hits Tour, que celebra más de tres décadas de trayectoria musical y éxitos que han marcado varias generaciones.

Originalmente programado para noviembre de 2025 en la Concha Acústica de Bello Monte, el esperado concierto fue reprogramado para el 19 de abril de 2026 en el Anfiteatro del Sambil Chacao. Esta nueva fecha genera aún más expectación entre quienes no pudieron asistir a la función original, y mantiene viva la ilusión de quienes crecieron con clásicos como “Azúcar Amargo” y “Media Naranja”.

La importancia de este reencuentro va más allá de un simple concierto: es una celebración de nostalgia y vigencia artística, con Fey pisando nuevamente un escenario venezolano tras casi tres décadas, algo que pocos artistas de su época han logrado concretar recientemente.

Zapato 3 y la escena nacional en movimiento

No solo los artistas internacionales brillan en el horizonte de 2026. Zapato 3, una de las bandas más representativas del rock alternativo venezolano, también confirmó su regreso a Caracas para el 20 de febrero en el Caracas Music Hall (Centro Comercial Concresa).

La agrupación, que ha sido un pilar de la escena local por décadas, ofrecerá un espectáculo íntimo pero poderoso que busca conectar con el público caraqueño desde la cercanía del recinto. La expectativa es alta entre sus seguidores, quienes esperan revivir temas clásicos con toda la energía que Zoom rockero característico de la banda.

Más grandes nombres: de Natalia Jiménez a Il Volo

El calendario de 2026 también incluye la llegada de Natalia Jiménez, reconocida cantante española, quien presentará su Gran Gira Internacional el 28 de febrero en el Poliedro de Caracas. Conocida por su poderosa voz y una carrera que abarca desde baladas hasta fusiones intensas, Jiménez llega para ofrecer un show pensado para un público amplio y apasionado por la música en español.

Por su parte, el trío italiano Il Volo regresará al país para una única presentación el 1 de marzo en el Teatro Teresa Carreño, dentro de su gira latinoamericana. Los tres tenores han obtenido reconocimiento global por su estilo operático-pop, y su visita promete ser un momento especial para quienes siguen su carrera desde hace años.

Ambos conciertos representan la diversidad de géneros musicales que se podrá disfrutar en Venezuela en 2026, combinando la experiencia internacional con la pasión del público local.

Fiesta urbana: La Old School Reggaeton Volumen 2

Más allá de artistas solistas y grupos consagrados, la cultura urbana también tendrá su espacio destacado en Venezuela el 25 de abril de 2026 con la edición de La Old School Reggaeton Volumen 2. Este concierto promete reunir a varias figuras del género que marcaron época en el reggaetón, creando un ambiente festivo y lleno de energía.

El evento busca conectar tanto con quienes crecieron al ritmo del reggaetón clásico como con nuevas generaciones que han incorporado estos temas al repertorio de sus vidas. Con una oferta de artistas planeada para encender al público desde el primer tema, este concierto apunta a ser uno de los momentos urbanos más recordados del año.

Una industria nacional que mira hacia adelante

La confirmación de estas fechas y artistas refleja no solo una recuperación paulatina de la escena de conciertos en Venezuela, sino también una confianza renovada de productoras y talentos por llevar eventos de alto nivel al país. El entusiasmo del público y la variedad del calendario musical ponen de manifiesto que la música en vivo continúa siendo un elemento vital para la cultura venezolana.

Con una mezcla de nostalgia, calidad artística y diversidad de géneros, el 2026 luce prometedor para quienes esperan revivir la emoción de los espectáculos en directo y compartir momentos memorables al ritmo de sus ídolos.

