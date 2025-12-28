Brad Pitt revela el trabajo más humillante de su carrera: así costeó su preparación para Hollywood 

Suscríbete a nuestros canales

Antes de los Oscar, los estrenos mundiales y los millones de dólares, el actor enfrentó trabajos tan insólitos que parecen sacados de una comedia. En una entrevista, Pitt confesó que, en sus comienzos en Los Ángeles, tuvo que ponerse un traje de pollo gigante para ganar dinero mientras perseguía su sueño actoral.

De Springfield al pollo de Sunset Boulevard

Antes de convertirse en una superestrella internacional, Brad Pitt llegó a Los Ángeles con casi nada más que una maleta, ambición y poco dinero en el bolsillo. Proveniente de Springfield, Missouri, abandonó sus estudios universitarios para dedicarse de lleno a la actuación, pero la gran ciudad no le abrió las puertas de inmediato.

Para sobrevivir mientras asistía a audiciones y clases de actuación, Pitt aceptó trabajos de todo tipo. Uno de los más recordados fue el de vestirse con un disfraz de pollo amarillo gigante para promocionar la apertura de un local de comida rápida en la concurrida zona de Sunset Boulevard.

“No me avergüenzo, tenía que comer”

El actor recordó con humor aquella etapa y aseguró que no siente vergüenza alguna por haberse puesto el traje. Contó cómo ondeaba un cartel anunciando la inauguración y soportaba bromas y gestos de los transeúntes mientras realizaba su trabajo.

Pitt explicó que, aunque el pago era modesto, la experiencia fue un paso clave en su camino hacia la fama. Más que una humillación, ahora es una anécdota que comparte con orgullo y que refleja la perseverancia que lo llevó al estrellato.

Más allá del pollo: limusinas y giros del destino

El traje de pollo no fue el único empleo curioso de Pitt antes de ser famoso. También trabajó como chofer de limusina para strippers, recogiendo a bailarinas para fiestas privadas mientras trataba de mantener su economía a flote.

Hoy, Brad Pitt es sinónimo de éxito y talento consolidado. Sin embargo, sus recuerdos de caminar por Sunset Boulevard con un traje de pollo siguen siendo una de las historias más humanas de su camino a la fama. Su sinceridad al compartir estos momentos no solo entretiene, sino que también recuerda que detrás de la celebridad hay sacrificios, situaciones incómodas y, sobre todo, mucha hambre de alcanzar el sueño.

