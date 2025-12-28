Así quedó la tabla de posiciones definitiva de la LVBP: estos son los clasificados y eliminados

La ronda regular de la temporada 2025-2026 de la LVBP ha finalizado oficialmente. Cardenales de Lara se quedó con la cima tras un repunte que desplazó a los Bravos de Margarita al segundo puesto.
Navegantes del Magallanes y Águilas del Zulia también aseguraron su pase directo al Round Robin. Por el contrario, Tiburones de La Guaira y Leones del Caracas quedaron eliminados al ocupar el fondo de la tabla de posiciones.
Tabla de Posiciones Final
|Equipo
|JJ
|JG
|JP
|PCT
|DIF
|Cardenales *
|56
|30
|26
|.536
|-
|Bravos *
|56
|29
|27
|.518
|1.0
|Navegantes *
|56
|29
|27
|.518
|1.0
|Aguilas *
|56
|29
|27
|.518
|1.0
|Caribes #
|56
|28
|28
|.500
|2.0
|Tigres #
|56
|28
|28
|.500
|2.0
|Tiburones +
|56
|27
|29
|.482
|3.0
|Leones +
|56
|24
|32
|.429
|6.0
(*) Clasificados directos | (#) Al Comodín | (+) Eliminados
La lucha por el quinto cupo se definirá en la serie del comodín entre Caribes de Anzoátegui y Tigres de Aragua. "La Tribu" recibirá a los bengalíes en Puerto La Cruz a partir del próximo lunes.
Las condiciones del enfrentamiento en el Estadio Alfonso "Chico" Carrasquel son las siguientes:
-
Caribes, por ser quinto, solo necesita ganar un juego para clasificar.
-
Tigres está obligado a ganar dos encuentros consecutivos como visitante.
-
Si es necesario un segundo duelo, este se disputará el martes 30 de diciembre.
