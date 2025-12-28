LVBP

Así quedó la tabla de posiciones definitiva de la LVBP: estos son los clasificados y eliminados

Cardenales, Bravos, Navegantes y Águilas avanzan directo al Round Robin.

Por Samuel Poleo
Sabado, 27 de diciembre de 2025 a las 11:00 pm

La ronda regular de la temporada 2025-2026 de la LVBP ha finalizado oficialmente. Cardenales de Lara se quedó con la cima tras un repunte que desplazó a los Bravos de Margarita al segundo puesto.

Navegantes del Magallanes y Águilas del Zulia también aseguraron su pase directo al Round Robin. Por el contrario, Tiburones de La Guaira y Leones del Caracas quedaron eliminados al ocupar el fondo de la tabla de posiciones.

Tabla de Posiciones Final

Equipo JJ JG JP PCT DIF
Cardenales * 56 30 26 .536 -
Bravos * 56 29 27 .518 1.0
Navegantes * 56 29 27 .518 1.0
Aguilas * 56 29 27 .518 1.0
Caribes # 56 28 28 .500 2.0
Tigres # 56 28 28 .500 2.0
Tiburones + 56 27 29 .482 3.0
Leones + 56 24 32 .429 6.0

(*) Clasificados directos | (#) Al Comodín | (+) Eliminados

La lucha por el quinto cupo se definirá en la serie del comodín entre Caribes de Anzoátegui y Tigres de Aragua. "La Tribu" recibirá a los bengalíes en Puerto La Cruz a partir del próximo lunes.

Las condiciones del enfrentamiento en el Estadio Alfonso "Chico" Carrasquel son las siguientes:

  • Caribes, por ser quinto, solo necesita ganar un juego para clasificar.

  • Tigres está obligado a ganar dos encuentros consecutivos como visitante.

  • Si es necesario un segundo duelo, este se disputará el martes 30 de diciembre.

