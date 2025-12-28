Caribes vs. Tigres por el último cupo al Round Robin: duelo a muerte en Anzoátegui

Suscríbete a nuestros canales

La mesa está servida para el enfrentamiento más dramático de la temporada 2025-2026 de la LVBP. A partir de este lunes, el Estadio Alfonso "Chico" Carrasquel será el epicentro de una batalla épica donde Caribes de Anzoátegui y Tigres de Aragua se jugarán su permanencia en el campeonato en la serie del Wild Card.

Para los Tigres de Aragua, el escenario es conocido pero no menos peligroso. El conjunto bengalí ha disputado la serie de Play-In en las últimas cuatro temporadas, saliendo victorioso en cada una de ellas, lo que los convierte en expertos en escenarios de máxima presión. Sin embargo, esta vez el camino hacia la clasificación les exige una hazaña mayor: deberán vencer a la "Tribu" en dos juegos consecutivos si quieren sellar su pasaporte al Round Robin.

La ventaja de la "Tribu" en casa

Los dirigidos por Asdrúbal Cabrera llegan con la ventaja estratégica de la localía y un margen de error más amplio. Tras igualar la serie particular durante la ronda regular con cuatro triunfos por bando, Caribes demostró su poderío en Puerto La Cruz al llevarse tres de los cuatro choques disputados ante los bengalíes en su feudo.

Para sumarse a la fiesta de enero, a los orientales les basta con alcanzar una sola victoria frente a su público. Por su parte, el equipo de Aragua intentará apelar a su mística en series cortas para silenciar el "Chico" y remontar un panorama que iniciará este lunes y que, de ser necesario, tendrá su acto final el martes 30 de diciembre.

