Navidad en Caracas: Sergio Córdova reparte regalos a niños en Petare

El futbolista venezolano Sergio Córdova ha protagonizado una de las imágenes más emotivas de esta temporada navideña al realizar una visita solidaria a Petare.

El delantero, acompañado por su esposa y en alianza con la fundación "Ni Una Sonrisa Menos", dedicó una jornada a compartir con los habitantes de la zona y a regalar juguetes a los niños de la comunidad.

Un detalle que no pasó desapercibido para los seguidores del fútbol nacional fue la vestimenta del jugador. Para esta actividad benéfica, el atacante de la selección nacional decidió portar la camiseta del Caracas F.C., equipo en el que militó hace algunos años antes de dar el salto al fútbol internacional.

El gesto ha sido ampliamente elogiado en redes sociales, donde se destaca la sencillez del jugador al regresar a sus orígenes para apoyar causas sociales. La entrega de obsequios forma parte de las iniciativas de la fundación para brindar alegría a los sectores más vulnerables durante las festividades decembrinas.

Con estas acciones, Sergio Córdova reafirma su compromiso con el país, demostrando que su impacto va más allá de los goles anotados en el extranjero.

