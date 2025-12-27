Beisbol venezolano

Así marcha la tabla de posiciones de la LVBP: Leones se despide de la temporada y Caribes clasifica

En la jornada del sábado definirá el resto de puestos y el segundo eliminado de la campaña 2025-2026

Por Jerald Jimenez
Viernes, 26 de diciembre de 2025 a las 11:13 pm

Una jornada intensa y definitoria se vivió este viernes en la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP), pues se selló el destino de los Leones del Caracas, quienes son el primer equipo eliminado de la zafra, mientras que los Caribes de Anzoátegui sellaron finalmente su pase al Round Robin.

Los melenudos cayeron derrotados 15-13 frente a los Cardenales de Lara en el estadio Antonio Herrera Gutiérrez de Barquisimeto, una victoria que le permitió a los crepusculares asegurar el primer lugar de la tabla, independiente mente de su resultado el sábado.

Los orientales lograron sellar el boleto a Round Robin luego de propinarle las nueve arepas a las Águilas del Zulia 2-0 en el estadio Alfonso "Chico" Carrasquel de Puerto La Cruz.

Por su parte, los Navegantes del Magallanes dieron muestra de su poder al propinar paliza a los Tiburones de La Guaira 17-6 en el estadio Universitario.

Mientras tanto, los Tigres se aferran a la vida luego de una agónica victoria que se definió en el décimo inning frente a los ya clasificados Bravos de Margarita, un resultado que significó la eliminación automática de los melenudos.

Tabla de posiciones 

Así será la última jornada de la ronda regular

  • Cardenales vs. Navegantes: 5:30 PM/ Estadio José Bernardo Pérez.
  • Águilas vs. Caribes: 5:30 PM/ Estadio Alfonso "Chico" Carrasquel.
  • Bravos vs. Tigres: 5:30 PM/ Estadio José Pérez Colmenares.
  • Tiburones vs. Leones: 7:00 PM/ Estadio Monumenta Simón Bolívar.

Viernes 26 de Diciembre - 2025
