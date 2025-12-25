¿Regresa Eugenio Suárez a Seattle en la temporada 2026? Esto se sabe

Suscríbete a nuestros canales

La gerencia de los Marineros de Seattle comenzó las gestiones para estructurar su plantilla de cara a la temporada 2026 de las Grandes Ligas y están analizando la reincorporación del antesalista venezolano Eugenio Suárez, quien actualmente se encuentra en el mercado de la agencia libre.



En tal sentido, el gerente general de la franquicia, Justin Hollander, confirmó el interés del equipo durante una entrevista reciente. Apuntó que existe una comunicación fluida con los agentes del pelotero para explorar un posible acuerdo.



El pelotero de 34 años finalizó la campaña pasada con un registro de 49 cuadrangulares, cifra que lo posicionó como el líder entre los bateadores venezolanos en ese departamento estadístico. La gerencia planea utilizar al jugador en un rol compartido entre la tercera base y el puesto de bateador designado, con el fin de optimizar su potencia al bate y reducir la carga defensiva.

¿Cómo le fue en Seattle durante 2025?

El jugador regresó a Seattle el 31 de julio de 2025 mediante un traspaso desde los Arizona Diamondbacks. En su segunda etapa con el equipo, participó en 53 juegos donde acumuló 200 turnos oficiales.

En ese periplo, el oriundo de Puerto Ordaz registró 27 carreras anotadas, 38 hits, nueve dobles y 13 jonrones, además de sumar 31 carreras impulsadas y 17 boletos negociados, terminando con un promedio de bateo de .189.



A pesar de que las cifras ofensivas en el tramo final de 2025 fueron discretas, el mando técnico resalta otros aspectos del jugador. Hollander destacó en sus declaraciones el impacto intangible que el veterano genera en el grupo, más allá de lo que reflejan las estadísticas en la Gran Carpa.

Visite nuestra sección de Deportes

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube