El 2025 ha sido el año del despegue definitivo para Vangelis Pavlidis. El atacante heleno del Benfica se ha convertido en el unico artillero en el continente capaz de seguir la estela goleadora de figuras como Kylian Mbappe, quien suma 59 goles, y Harry Kane, con 48 dianas.

Su mas reciente anotacion de penal frente al Famalicao le permitio alcanzar los 43 goles en el año natural, una cifra conseguida unicamente con la camiseta del club portugues en diversas competiciones.

Este rendimiento ha colocado a Pavlidis en un lugar de privilegio en la historia de las Aguilas. Sus 43 goles igualan la marca que la leyenda Eusebio registro en 1965, quedando solo por detras de los 53 tantos que el Pantera Negra firmo en 1964. En lo que va de la temporada 25-26, el griego mantiene un ritmo feroz con 14 goles en 15 encuentros, lo que lo posiciona como el maximo anotador del torneo local.

A sus 27 años, el valor de mercado del jugador ya se estima en 35 millones de euros, segun portales especializados como Transfermarkt. Con un contrato vigente hasta 2029, Pavlidis se perfila como la proxima venta millonaria del Benfica para el mercado de 2026, captando la atencion de los grandes clubes del continente tras demostrar que puede sentarse en la mesa de los delanteros mas determinantes del mundo.

Estadisticas clave de Pavlidis en 2025:

Partidos jugados: 70 encuentros en total durante el año natural.

Goles totales: 43 anotaciones sin contar participaciones con su seleccion.

Asistencias: 14 pases de gol que complementan su perfil ofensivo.

Eficacia en el club: suma 50 goles totales en 86 partidos oficiales con el Benfica.

Al bombardero heleno aun le queda una oportunidad para aumentar su cuenta personal antes de cerrar el año, cuando el Benfica visite al Braga el proximo domingo 28 de diciembre. De mantener este nivel, el salto a una de las ligas mas mediaticas de Europa parece ser solo cuestion de tiempo.

