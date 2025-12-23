TRANSMISIÓN EN VIVO

Enero de élite española: fechas y dónde ver la Supercopa

La Supercopa de España 2026 promete arrancar el año con el mejor fútbol europeo y podrá disfrutarse EN VIVO y GRATIS en Venezuela por Meridiano Televisión

Por 2001online
Enero de élite española: fechas y dónde ver la Supercopa

Del 7 al 11 de enero de 2026, cuatro de los clubes más grandes de España competirán por el primer título oficial del año. El torneo reunirá al FC Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid y Athletic Club, protagonistas históricos del fútbol europeo y mundial.

Las semifinales y la gran final de la Supercopa de España 2026 marcarán una semana imperdible para los fanáticos, con clásicos de alto nivel y plantillas repletas de estrellas.

¿Dónde ver la Supercopa de España 2026 en Venezuela?

Los encuentros de la Supercopa se podrán ver en vivo y gratis en Venezuela a través de Meridiano Televisión, canal que continúa consolidándose como una referencia en la transmisión de eventos deportivos internacionales.

Visite nuestra sección de Deportes.

Mantente informado en nuestros canales de WhatsAppTelegram y YouTube.

¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

TEMAS DE HOY:
EEUU
Internacionales
Florida
Nueva York
Estados Unidos
Lunes 22 de Diciembre - 2025
VENEZUELA
Escoge tu edición de 2001online.com favorita
Venezuela
América