Enero de élite española: fechas y dónde ver la Supercopa

Del 7 al 11 de enero de 2026, cuatro de los clubes más grandes de España competirán por el primer título oficial del año. El torneo reunirá al FC Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid y Athletic Club, protagonistas históricos del fútbol europeo y mundial.

Las semifinales y la gran final de la Supercopa de España 2026 marcarán una semana imperdible para los fanáticos, con clásicos de alto nivel y plantillas repletas de estrellas.

¿Dónde ver la Supercopa de España 2026 en Venezuela?

Los encuentros de la Supercopa se podrán ver en vivo y gratis en Venezuela a través de Meridiano Televisión, canal que continúa consolidándose como una referencia en la transmisión de eventos deportivos internacionales.

Gratis por Meridiano Televisión (señal abierta)

(señal abierta) En HD por: SimplePlus, InterGo, Netuno Go y ABA TV Go

