Braga buscará adelantar su regalo de Navidad este 23 de diciembre

Los fanáticos del fútbol europeo en Venezuela podrán disfrutar EN VIVO a través de Meridiano Televisión, el encuentro entre Caldas SC y Sporting Braga.

Este martes 23 de diciembre, el Sporting Braga enfrentará al Caldas SC, con antesala a las 2:30p.m. y arranque del partido a las 2:45p.m., en un duelo que promete intensidad y sorpresas. ¿Podrá el Braga adelantar su regalo de Navidad o habrá un batacazo?

Este partido de la Copa de Portugal 2025-2026 también estará disponible en alta definición mediante SimplePlus, Intergo, Netuno Go y AbaTV Go, permitiendo seguir la acción desde cualquier dispositivo. Vive el mejor fútbol portugués en vivo y directo por Meridiano Televisión.

