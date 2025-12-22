Copa Portugal

Braga buscará adelantar su regalo de Navidad este 23 de diciembre

Por 2001online
Braga buscará adelantar su regalo de Navidad este 23 de diciembre

Los fanáticos del fútbol europeo en Venezuela podrán disfrutar EN VIVO a través de Meridiano Televisión, el encuentro entre Caldas SC y Sporting Braga.

Este martes 23 de diciembre, el Sporting Braga enfrentará al Caldas SC, con antesala a las 2:30p.m. y arranque del partido a las 2:45p.m., en un duelo que promete intensidad y sorpresas. ¿Podrá el Braga adelantar su regalo de Navidad o habrá un batacazo?

Este partido de la Copa de Portugal 2025-2026 también estará disponible en alta definición mediante SimplePlus, Intergo, Netuno Go y AbaTV Go, permitiendo seguir la acción desde cualquier dispositivo. Vive el mejor fútbol portugués en vivo y directo por Meridiano Televisión.

Visite nuestra sección de Deportes.

Mantente informado en nuestros canales de WhatsAppTelegram y YouTube.

¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

TEMAS DE HOY:
EEUU
Internacionales
Florida
Nueva York
Estados Unidos
Lunes 22 de Diciembre - 2025
VENEZUELA
Escoge tu edición de 2001online.com favorita
Venezuela
América