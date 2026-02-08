Fuerte sismo de magnitud 5.6 sacude el oriente de Cuba: Santiago y provincias vecinas en alerta

Suscríbete a nuestros canales

La región oriental de Cuba fue sacudida la mañana de este domingo 8 de febrero de 2026 por un fuerte movimiento telúrico. Según el boletín oficial emitido por el Centro Nacional de Investigaciones Sismológicas (CENAIS), el sismo alcanzó una magnitud de 5.6 en la escala de Richter, convirtiéndose en uno de los eventos más potentes registrados en la zona en los últimos meses.

Detalles del Boletín Oficial

El reporte técnico precisa que el epicentro se ubicó en el mar, específicamente en las coordenadas 19.75 grados de latitud norte y -75.98 grados de longitud oeste, a una distancia de aproximadamente 40 kilómetros al sur de Santiago de Cuba.

Hora del evento: 08:45 AM (hora local).

Profundidad: 10 kilómetros (foco superficial).

Origen: el sismo está vinculado a la actividad de la falla geológica Oriente, la principal estructura sismogénica del país.

Perceptibilidad y reacción de la población

Debido a su magnitud y escasa profundidad, el temblor fue sentido con gran intensidad. El CENAIS confirmó reportes de perceptibilidad en las provincias de: Santiago de Cuba (con mayor fuerza en la capital provincial y El Caney); Guantánamo (municipios costeros y cabecera); Granma y zonas altas de Holguín.

En la ciudad de Santiago, la magnitud de 5.6 provocó que cientos de personas abandonaran edificios y viviendas para resguardarse en espacios abiertos. "Se sintió un fuerte sacudón seguido de un ruido profundo", relataron testigos en redes sociales.

Evaluación de daños

Hasta el momento, la Defensa Civil de Cuba no ha reportado víctimas fatales ni heridos. Equipos de especialistas se encuentran evaluando el estado de edificaciones antiguas y de valor patrimonial en el casco histórico santiaguero para descartar grietas o fallos estructurales.

Llamado a la calma

El CENAIS advirtió en su boletín que, tras un evento de esta magnitud, es habitual la ocurrencia de réplicas. Las autoridades instan a la población a mantenerse informada por los canales oficiales, mantener la calma y tener preparadas las mochilas de emergencia ante posibles nuevos movimientos.

