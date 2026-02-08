Tragedia en Florida: cuatro muertos por monóxido de carbono en una residencia

Suscríbete a nuestros canales

Una inspección de bienestar terminó en tragedia este fin de semana en la localidad de Ocala, en el condado Marion, luego de que las autoridades hallaran los cuerpos sin vida de cuatro adultos dentro de una vivienda. Los servicios de emergencia confirmaron que la causa del deceso fue la inhalación de monóxido de carbono (CO), un gas letal conocido como el "asesino silencioso".

El hallazgo

Agentes de la oficina del Sheriff acudieron a la residencia tras recibir llamadas de conocidos preocupados que no habían tenido noticias de las víctimas. Al entrar a la propiedad, los bomberos detectaron niveles extremadamente altos de toxicidad en el aire, lo que obligó a ventilar la estructura antes de que los investigadores pudieran proceder.

Aunque la investigación sigue abierta, los primeros indicios sugieren que un generador eléctrico —o un vehículo dejado encendido en el garaje— fue la fuente de la acumulación de gas.

Debido a que el monóxido de carbono es incoloro e inodoro, las víctimas probablemente perdieron el conocimiento mientras dormían, sin tener oportunidad de reaccionar.

Aprenda a identificar los síntomas

Las autoridades de salud de Florida han aprovechado este lamentable incidente para recordar que el CO reemplaza el oxígeno en la sangre, causando daños irreparables en minutos.

Los sintómas son: dolor de cabeza intenso, debilidad y mareos, náuseas o vómitos, confusión y falta de aire.

La principal recomendación de los expertos tras este suceso es la instalación de alarmas de monóxido de carbono en las áreas de descanso. "Un detector de humo no detecta el CO. Necesitan un dispositivo específico que pueda salvarles la vida ante una fuga invisible", señalaron fuentes del cuerpo de bomberos.

