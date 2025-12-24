La última vida de los Leones del Caracas: ¿qué necesitan para meterse en el Round Robin?

Suscríbete a nuestros canales

Para que los Leones del Caracas logren extender su temporada, el camino es estrecho y requiere una combinación perfecta de resultados propios y ajenos. La meta de los melenudos es alcanzar un triple empate en el sexto lugar con un récord de 26-30, lo que obligaría a disputar jornadas de desempate el próximo domingo 28 de diciembre.

La fórmula del milagro caraquista

El primer paso para los dirigidos por José Alguacil es obligatorio: ganar sus dos juegos restantes contra Cardenales de Lara (viernes 26) y Tiburones de La Guaira (sábado 27). Sin embargo, esto no será suficiente si no se cumplen las siguientes condiciones en otros frentes:

Barrida en Maracay : Los Bravos de Margarita deben ganar los dos juegos que les restan contra los Tigres de Aragua para que los bengalíes bajen a un récord de 26-30.

Caída de los escualos: Los Tiburones de La Guaira deben perder ante los Navegantes del Magallanes el viernes 26, además de caer ante el Caracas el sábado.

Así se jugaría el desempate

De concretarse el triple empate, la acción se trasladaría al Estadio Universitario el domingo 28 bajo las condiciones de campeonato de la LVBP:

Primer duelo : Leones contra Tigres a primera hora. El equipo que pierda queda automáticamente eliminado.

Segundo duelo : El ganador del primer encuentro se enfrentará a los Tiburones de La Guaira.

Premio final: El vencedor de esta jornada extra obtendría el pase directo para iniciar el lunes 29 la Serie del Comodín.

Calendario clave para los melenudos

Viernes 26 (7:00 p.m.) : Caracas visita a Cardenales en Barquisimeto; Magallanes visita a La Guaira; Margarita visita a Aragua.

Sábado 27 (7:00 p.m.): La Guaira visita al Caracas en el Estadio Monumental; Margarita repite contra Aragua en Maracay.

Cualquier derrota de los Leones o una sola victoria de Aragua o La Guaira en sus otros compromisos pondría fin a las aspiraciones de los melenudos de jugar el próximo Todos contra Todos.

