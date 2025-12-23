Beisbol venezolano

Así marcha la tabla de posiciones de la LVBP: Magallanes gana en Anzoátegui y se acerca a la clasificación

Los Leones, por su parte, se mantienen con vida tras vencer a Bravos de Margarita, aunque con escasas posibilidades 

Por Jerald Jimenez
Lunes, 22 de diciembre de 2025 a las 11:26 pm
Así marcha la tabla de posiciones de la LVBP: Magallanes gana en Anzoátegui y se acerca a la clasificación
Foto: Elio Miranda/ Prensa Magallanes BBC

El cierre de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP) se encuentra en su etapa más crucial, con unos Navegantes del Magallanes que están a medio juego del tercer lugar tras un destello ofensivo que les permitió alcanzar su victoria 27 de la temporada.

Los carabobeños lograron salir airosos en un duelo de bateo puro y momentos de ida y vuelta al propinar paliza a los orientales 20-11, de las cuales 11 de esas anotaciones las consiguieron entre el 8vo y 9no inning.

Por su parte, los Leones del Caracas hicieron respetar nuevamente su casa y lograron su segundo triunfo consecutivo. Esta vez, la víctima fue Bravos de Margarita, a los que vencieron 8-2; pese a ello, los capitalinos siguen a ley de un milagro para alcanzar puestos de comodín.

Así quedó la tabla tras la jornada de hoy

Estos son los juegos para el martes

Caribes vs. Águilas: 5:30 PM/ Estadio Luis Aparicio "El Grande" de Maracaibo

Visite nuestra sección de Deportes

Mantente informado en nuestros canales de WhatsAppTelegram y YouTube

 

¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

TEMAS DE HOY:
EEUU
Internacionales
Florida
Nueva York
Estados Unidos
Lunes 22 de Diciembre - 2025
VENEZUELA
Escoge tu edición de 2001online.com favorita
Venezuela
América