Así marcha la tabla de posiciones de la LVBP: Magallanes gana en Anzoátegui y se acerca a la clasificación

El cierre de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP) se encuentra en su etapa más crucial, con unos Navegantes del Magallanes que están a medio juego del tercer lugar tras un destello ofensivo que les permitió alcanzar su victoria 27 de la temporada.

Los carabobeños lograron salir airosos en un duelo de bateo puro y momentos de ida y vuelta al propinar paliza a los orientales 20-11, de las cuales 11 de esas anotaciones las consiguieron entre el 8vo y 9no inning.

Por su parte, los Leones del Caracas hicieron respetar nuevamente su casa y lograron su segundo triunfo consecutivo. Esta vez, la víctima fue Bravos de Margarita, a los que vencieron 8-2; pese a ello, los capitalinos siguen a ley de un milagro para alcanzar puestos de comodín.

Así quedó la tabla tras la jornada de hoy

Estos son los juegos para el martes

Caribes vs. Águilas: 5:30 PM/ Estadio Luis Aparicio "El Grande" de Maracaibo

