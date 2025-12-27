Polémica en la Fórmula 1: FIA validaría el vacío legal aprovechado por Mercedes y Red Bull

Suscríbete a nuestros canales

A medida que se acerca la temporada 2026, considerada la de mayor transformación técnica en la historia de la Fórmula 1, surge la primera gran controversia reglamentaria. Mercedes (proveedor de cuatro escuderías) y Red Bull Powertrains (proveedor de dos equipos) habrían detectado una "laguna" legal en las especificaciones de los nuevos motores que podría alterar el orden de la parrilla antes de que los coches toquen pista en Australia.

El conflicto técnico

El punto de discordia se centra en la relación de compresión de los cilindros, un factor crítico para la potencia y eficiencia de la unidad de potencia.

La norma establecida : El nuevo reglamento exige una reducción de la relación de compresión de 18:1 a 16:1.

: El nuevo reglamento exige una reducción de la relación de compresión de 18:1 a 16:1. El efecto : Una relación menor implica, teóricamente, extraer menos caballos de fuerza con la misma cantidad de combustible.

El resquicio legal : Mercedes y Red Bull habrían hallado un método para elevar esa relación de compresión una vez los motores están encendidos y en condiciones de carrera.

: Mercedes y Red Bull habrían hallado un método para elevar esa relación de compresión una vez los motores están encendidos y en condiciones de carrera. La omisión reglamentaria: El reglamento actual no especifica que dicha relación deba mantenerse constante en todo momento, sino que solo hace referencia a la medición durante el reposo y a temperaturas normales.

La postura de la FIA y el impacto en la parrilla

Ante las quejas de los equipos rivales por lo que consideran una ventaja injusta, la FIA parece haber tomado una decisión que beneficia a los "descubridores" del vacío legal. Informes de Motorsport Italia indican que el organismo rector habría aprobado la solución técnica de Mercedes y Red Bull.

Esta aprobación establece de facto una norma "no oficial" que obligará al resto de los ingenieros de la parrilla a desarrollar soluciones similares para no quedar rezagados en competitividad. Actualmente, Mercedes suministra motores a su propio equipo, McLaren, Alpine y Williams; por su parte, Red Bull Powertrains motoriza a Red Bull y Racing Bulls.

A falta de varios meses para el inicio oficial de la temporada el 8 de marzo de 2026, el clima de tensión sugiere que las protestas de los demás equipos podrían intensificarse antes de la cita en Australia.

