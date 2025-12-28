¿Regresan "Las Marías"? Thalía enciende las redes al revivir sus icónicas telenovelas con IA

Suscríbete a nuestros canales

Thalía cierra este año 2025 de una manera muy especial, tocando el corazón de millones de seguidores alrededor del mundo.

A través de sus redes sociales, la estrella mexicana compartió un video cargado de nostalgia donde rinde tributo a los personajes que marcaron su carrera y la convirtieron en la reina de las telenovelas.

Con una trayectoria impecable que abarca la música, la actuación y los negocios, Thalía reafirma su lugar como un ícono cultural que supo adaptarse a las nuevas plataformas digitales.

Un cierre de año lleno de nostalgia

En su publicación original, la cantante expresó: "Imposible no terminar el año agradeciéndole a todas mis niñas preciosas".

Con estas palabras, Thalía se refirió a sus inolvidables protagonistas, asegurando que ellas siguen uniendo a generaciones enteras.

Según la artista, estos personajes continúan vigentes gracias al amor del público, adaptándose con éxito a todos los formatos modernos.

Cifras que demuestran su poder

El impacto de este contenido es arrollador en las redes sociales. Hasta el momento, el video cuenta con más de 601 mil "me gusta", ha generado 27.5 mil comentarios de fans emocionados y ha sido compartido más de 38.6 mil veces.

Números confirman que, a pesar de los años, la conexión de la intérprete de "Amor a la mexicana" con su audiencia es inquebrantable.

¿Vuelve a las telenovelas?

La revista Quién también se hizo eco de este emotivo momento, citando las palabras de la estrella y lanzando una pregunta que dejó a todos pensando:

"¿Cuándo la volveremos a ver como estrella de un melodrama?".

Aunque Thalía se enfocó en su música y en sus proyectos personales, el deseo de sus seguidores por verla nuevamente encabezando una gran producción televisiva sigue siendo una constante en el mundo del espectáculo.

Gratitud para la "ThalyFamilia"

Para finalizar su mensaje, Thalía dedicó unas palabras directas a su club de fans oficial: "A ustedes, mi amada ThalyFamilia, por llevarlas en un rinconcito de sus corazones".

Con un toque muy personal, la actriz aseguró que mientras el público mantenga vivos a sus personajes, ella siempre estará presente junto a ellos.

