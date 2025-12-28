¡Homero se une a los corridos! reconocida banda mexicana aparecerá en un nuevo capítulo de los Simpson

Suscríbete a nuestros canales

Los Simpson celebran la cultura mexicana en un episodio especial estrenado el domingo 28 de diciembre de 2025 por la cadena FOX en Estados Unidos. El capítulo, titulado "The Fall Guy-Yi-Yi", contó con la participación estelar de Los Tigres del Norte, una de las agrupaciones más icónicas de la música regional mexicana. La banda, con más de cinco décadas de trayectoria y 32 millones de álbumes vendidos, se convirtió así en el último nombre de una larga lista de músicos iberoamericanos en aparecer en la serie.

"El Corrido de Pedro y Homero"

La colaboración consistió en la creación de un tema inédito. Los Tigres del Norte interpretaron "El corrido de Pedro y Homero", un corrido original compuesto exclusivamente para la serie que resume la trama del episodio. En la historia, Homero Simpson revitaliza la carrera del Hombre Abejorro (cuyo nombre real es Pedro) al convertirse en su doble de riesgo secreto. La banda apareció en escena como versiones animadas de sí mismos, vistiendo sus característicos trajes y tocando para Homero y Pedro.

Un homenaje a los fanáticos latinos

César Mazariegos, coproductor ejecutivo y guionista del episodio, describió esta participación como "una especie de carta de amor a nuestros fans latinoamericanos, y a la cultura mexicana en particular". Mazariegos, de origen colombiano, señaló que la música de Los Tigres, con corridos como "La Camioneta Gris", fue la banda sonora de su infancia, lo que los convirtió en una elección inmediata para cerrar el capítulo de manera especial. Por su parte, la agrupación expresó en un comunicado sentirse "profundamente agradecidos y muy felices" por ser parte del universo de Los Simpson, destacando que es un honor que sus historias "sigan cruzando fronteras, culturas y generaciones".

Un episodio con sello mexicano

La inclusión de la cultura mexicana en este episodio fue más allá de la música. Además de Los Tigres del Norte, el capítulo contó con las voces del reconocido director de cine Alejandro González Iñárritu y de Humberto Vélez, el actor que durante años dio voz a Homero Simpson en el doblaje latinoamericano. De esta forma, el episodio se consolidó como un homenaje integral a la audiencia hispana.

