Natalia Lafourcade y su esposo dan la bienvenida a su primer hijo con un emotivo mensaje

Natalia Lafourcade eligió la víspera de Nochebuena para compartir la noticia más dulce del año con sus más de dos millones de seguidores en Instagram. A través de un extenso carrusel de 20 fotografías y un texto profundamente emotivo, la ganadora de múltiples Grammy y Latin Grammy presentó a su hijo, a quien llama cariñosamente “Palomita de maíz”.

“Tiempos de espera y finalmente morir para renacer como madre. ¡Gracias vida que me haz dado tanto!”, comenzó su mensaje. La artista describió a su primogénito como “el rayo de luz que entró hasta lo más profundo de mi ser para abrir la vida y el jardín más bello de flores”, cerrando con una celebración del momento compartido: “A nuestros 41 años, en su semana 41.3 ¡Viva la vida! Y felices fiestas”.

Una maternidad sorpresiva y una carrera en movimiento

Este nacimiento llega como un regalo especialmente inesperado para la cantante, quien había confesado en julio, al anunciar su embarazo de cinco meses, que la maternidad la “tomó por sorpresa”. “Yo pensé que no me iba a tocar, ya lo tenía muy integrado”, reveló en su momento, explicando que el positivo llegó en medio de su apretada agenda profesional.

El bebé nace en el marco de su exitoso Cancionera Tour, lo que obligó a la artista a realizar una “reprogramación importante” de sus shows a partir de agosto. Pese a los ajustes, la carrera de Lafourcade continúa en su punto más alto: su álbum CANCIONERA acaba de ganar tres Latin Grammys en noviembre y competirá por un Grammy en 2026. La gira internacional está programada para reiniciarse en abril del próximo año, con fechas en Estados Unidos, Canadá y Sudamérica.

La discreta vida al lado de Juan Pablo López-Fonseca

El padre del niño es Juan Pablo López-Fonseca, productor y director venezolano avecindado en México, con quien Lafourcade mantiene una relación tanto personal como profesional. Juntos han colaborado en proyectos como el video musical de “Hasta la Raíz”, ganador de un Latin Grammy.

La pareja, conocida por su hermetismo y discreción, ha cultivado su vida lejos del escrutinio público. El nacimiento de su hijo marca un nuevo capítulo en esta historia compartida, que sus seguidores y la prensa respetan en el tono mesurado que la propia artista ha establecido. Hasta el momento, detalles como el nombre legal del bebé o la fecha exacta de su nacimiento se mantienen en el ámbito privado de la familia.

