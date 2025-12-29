Un cumpleaños en varias lenguas: Maite Delgado compartió cómo celebraron en íntimo una fecha especial

Suscríbete a nuestros canales

Maite Delgado decidió mostrar un momento íntimo y lleno de emociones: la celebración del cumpleaños de uno de sus hijos, rodeado de un pequeño grupo de allegados. Un video compartido en sus redes sociales captó la alegría del encuentro y se volvió viral rápidamente.

Una celebración cargada de cariño

En el clip, la animadora venezolana aparece junto a su hijo mientras los invitados cantan con entusiasmo varias versiones de “Cumpleaños Feliz”. Desde la interpretación venezolana hasta la puertorriqueña, la estadounidense y otras adaptaciones, cada canto transmitió amor, diversión y un guiño a la diversidad cultural que caracteriza a la familia.

El ambiente relajado y cercano permitió que las sonrisas y los abrazos se sintieran genuinos, mostrando la conexión profunda entre Maite, su hijo y los seres queridos presentes.

“En todos los idiomas y sentimientos”

Acompañando el video, Maite escribió: “Y los cumplió feliz!!! En todos los idiomas y sentimientos”, dejando claro su orgullo y felicidad por ver a su hijo rodeado de afecto y alegría.

La publicación también incluyó mensajes de cariño para quienes compartieron la celebración, resaltando la importancia de los vínculos afectivos más allá del lujo o la exposición pública.

Más que un cumpleaños: un momento para recordar

El video se convirtió en un recordatorio de que los gestos simples pueden ser tan memorables como cualquier gran evento. Con risas, canciones y abrazos sinceros, Maite Delgado mostró que la verdadera celebración está en los detalles y en el amor compartido, dejando a sus seguidores con la sensación de haber sido parte de un instante especial y auténtico.

