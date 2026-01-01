Fuerza latina: Bad Bunny y Shakira entran en la lista de los artistas mejor pagados del mundo

Suscríbete a nuestros canales

El listado de Forbes, elaborado con estimaciones de ingresos brutos entre finales de 2024 y 2025, confirma la extraordinaria salud financiera de la industria musical, donde las giras mundiales siguen siendo el motor principal. En la cima de la clasificación se ubicó The Weeknd, con ganancias estimadas en 298 millones de dólares, seguido por Taylor Swift (202 millones) y Beyoncé (148 millones). Sin embargo, la gran noticia para la escena internacional fue la presencia de Shakira en la sexta posición y de Bad Bunny en la décima, demostrando que la música latina es una fuerza dominante a nivel de taquilla y streaming.

Shakira compartió el sexto puesto con la banda británica Coldplay, gracias a ingresos estimados en 105 millones de dólares. Por su parte, Bad Bunny cerró la lista de los diez primeros con una fortuna de 66 millones de dólares, superando a otros gigantes de la industria.

La gira récord que catapultó a Shakira

El ascenso de Shakira al podio financiero tiene un nombre propio: el Las Mujeres Ya No Lloran World Tour. Esta gira mundial fue el fenómeno de taquilla sin precedentes que impulsó la mayor parte de sus ganancias, recaudando aproximadamente 327.4 millones de dólares solo en 2025. Billboard reporta que este tour no solo batió récords, sino que se convirtió en la gira más lucrativa de la historia para una artista latina.

Más allá de los estadios llenos, la estrategia de la barranquillera fue integral. Aprovechó la demanda acumulada tras años sin giras mundiales y capitalizó el éxito viral de sencillos como su sesión con Bizarrap y "TQG". Además, sus ingresos se vieron potenciados por un catálogo musical de 16 álbumes que genera millones en regalías por streaming, y por lucrativos contratos publicitarios con marcas globales. Este cóctel de éxito en vivo, vigencia digital y visión de negocio la consolidó como la artista femenina latina de mayor recaudación en la historia reciente.

Bad Bunny: el rey del streaming cierra el top 10

Mientras Shakira dominó los escenarios, Bad Bunny reafirmó su título como el artista latino más escuchado en el mundo del streaming. Su inclusión en el décimo lugar de Forbes, con 66 millones de dólares, se sustenta en un consumo masivo y constante de su música en plataformas digitales, que lo mantiene en la cima de las listas globales. A esto sumó presentaciones en vivo estratégicas, incluyendo una exitosa residencia en su natal Puerto Rico, que contribuyeron a sus sólidos ingresos anuales.

El "Conejo Malo" demostró que, incluso en un año donde los tours latinos en general experimentaron un descenso en recaudación comparado con la explosión previa, su poder de convocatoria y su conexión digital con los fanáticos son una fórmula financiera infalible. Su capacidad para mantenerse en lo más alto del panorama musical anglo es un testimonio de su influencia cultural y comercial.

Visite nuestra sección Farándula

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube