¡Parecía imposible! J Balvin y Residente se reconcilian: así los confirmaron en redes

Suscríbete a nuestros canales

Lo que parecía una de las rivalidades más ácidas y profundas del género urbano ha llegado a su punto final.

Tras años de tiraderas, memes de "hot dogs", pullas en canciones y un distanciamiento que dividió a la industria, J Balvin y Residente han dejado al mundo con la boca abierta al posar juntos, sonrientes y, al parecer, con las cuentas saldadas.

Fotografía viral

La noticia corrió como pólvora cuando el colombiano J Balvin publicó una fotografía en su cuenta de Instagram donde se le ve junto al boricua René Pérez.

Lejos del tono bélico de aquel famoso tema producido por Bizarrap donde Residente "barrió" con Balvin, esta vez el mensaje fue de madurez y reconciliación.

"Frente a la inmensidad de las cosas que pasan en el mundo, esta es posiblemente una de las más pequeñas. Pero en un mundo tan complejo, que dos personas que no coinciden en todo puedan reencontrarse, nos parece valioso", soltó Balvin en un pie de foto que ya cuenta con millones de "likes".

Según reveló el intérprete de "Mi Gente", este encuentro no fue de ayer para hoy. Los artistas habrían tenido un acercamiento privado hace meses, donde se sentaron a escucharse y, por fin, entender las posturas del otro. Como bien dice el texto: "Al final, siempre la razón la tiene el tiempo".

Famosos reaccionan a la reconciliación de J Balvin y Residente

La publicación ha recibido comentarios de casi todos los grandes del género entre ellos Arcángel, Ryan Castro, Yandel y Tito el Bambino, Daddy Yankee, Maluma, Karol G, celebrando que "la familia" vuelve a estar en paz. Todo indica que el 2026 arranca con una carga menos de drama en las listas de Billboard.

Visite nuestra sección Farándula

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube