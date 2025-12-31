Un año cargado de romance: estos son los famosos que llegarán al altar en el 2026

Suscríbete a nuestros canales

La temporada 2025 ha cerrado con un brillo sin precedentes en las manos de las figuras más influyentes del entretenimiento, marcando el inicio de una cuenta atrás que culminará en el altar durante los próximos meses de 2026. La noticia que ha sacudido los cimientos de la industria es el enlace confirmado de Taylor Swift y Travis Kelce, quienes tras anunciar su compromiso el pasado 26 de agosto en los jardines de su mansión en Missouri han fijado el 13 de junio de 2026 como la fecha para su unión definitiva. Fuentes cercanas a la cantante aseguran que la ceremonia buscará un equilibrio entre el misticismo de Rhode Island y la sofisticación de Tennessee, contando con una lista de invitados que promete reunir a la élite del pop y la NFL en lo que ya se denomina como "la boda de la década".

Entre el cine y los estadios

No menos mediático es el compromiso de Zendaya y Tom Holland, quienes tras años de una discreción casi absoluta confirmaron sus planes de boda tras el destello de un diamante en la gala de los Globos de Oro. La pareja de actores ha despejado sus agendas de filmación para el verano de 2026 con el objetivo de celebrar una ceremonia íntima en Europa, alejándose del bullicio de Hollywood para priorizar la privacidad familiar que tanto han defendido desde que se conocieron en el set de Spider-Man. Por otro lado, el mundo del deporte y el glamour se fusionarán nuevamente con el esperado enlace entre Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez, quienes tras casi una década de relación y una familia consolidada planean una celebración monumental en Madeira que promete eclipsar cualquier evento social previo en Portugal.

Romances que desafían el foco público

El panorama de 2026 también incluye nupcias que celebran la autenticidad y los nuevos comienzos, como el caso de Dua Lipa y el actor Callum Turner, quienes se comprometieron en una romántica escapada navideña y planean una boda con estética vanguardista en Londres. Incluso el ámbito de la música regional y el pop latino tendrá su espacio con los rumores de boda de Karol G y Feid, sumando así más capítulos a un año que promete ser el epicentro del amor, la moda y las exclusivas más cotizadas del planeta.

