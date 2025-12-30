El actor Anthony Hopkins celebra 50 años de sobriedad

Suscríbete a nuestros canales

A las puertas de su cumpleaños número 88, el legendario actor galés Anthony Hopkins compartió una íntima reflexión sobre el medio siglo que ha transcurrido desde que decidió abandonar el alcoholismo. A través de un emotivo mensaje en sus redes sociales, el ganador del Oscar recordó la noche que cambió su destino para siempre.

El punto de quiebre: Un "apagón etílico"

Hopkins reveló que su decisión no fue solo una cuestión de salud, sino de supervivencia. Hace exactamente 50 años, el actor estuvo a punto de causar una tragedia:

El incidente: Condujo en estado de embriaguez extrema desde Arizona hasta Beverly Hills, perdiendo por completo la memoria del trayecto.

La advertencia: Su agente le informó que no le habían robado el coche, sino que lo habían rescatado de la carretera. "Pude haber matado a alguien, incluso a toda una familia", reconoce hoy con dureza.

La revelación: El 29 de diciembre de 1975, a las 11:00 a.m., Hopkins describe haber escuchado una voz interior que le preguntó: “¿Quieres vivir o morir?”. Su respuesta fue contundente: “Quiero vivir”. Desde ese instante, asegura, el deseo de beber desapareció.

Memorias de una vida turbulenta

Estos episodios forman parte de su próximo libro de memorias, We Did Ok, Kid, donde el actor profundiza en las raíces de su adicción y las consecuencias personales:

Orígenes: Describe una infancia marcada por el maltrato y la exclusión social, donde el alcohol era parte del entorno familiar. Influencia profesional: Confiesa que, en sus inicios, justificaba su consumo imitando a sus ídolos de la actuación. Costo familiar: Hopkins admite que su alcoholismo destruyó sus dos primeros matrimonios y provocó el distanciamiento irreversible de su única hija, Abigail. "Es el hecho más triste de mi vida y mi mayor pesar", confiesa en el libro.

Un mensaje de esperanza

A pesar de las sombras de su pasado, Hopkins utiliza su plataforma para alentar a otros que luchan contra la dependencia. El actor, que sigue asistiendo a reuniones de 12 pasos, enfatizó en su video:

“La vida es mucho mejor desde que dejé de beber. Si estás en problemas, pide ayuda. Yo lo hice hace 50 años y ese fue el final de la pesadilla”.

Con información de Infobae

