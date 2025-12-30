Desde conciertos que hicieron historia a la coronación más polémica: los cinco momentos de farándula que marcaron el 2025

Suscríbete a nuestros canales

El 2025 será recordado como un año vibrante para la farándula internacional. Artistas consagrados llenaron estadios, discos rompieron barreras creativas, y una coronación de belleza dio de qué hablar en todo el mundo. A continuación, los cinco eventos más destacados que capturaron la atención de los fanáticos del espectáculo y la cultura pop.

Bad Bunny y la gira Debí Tirar Más Fotos World Tour

El puertorriqueño Bad Bunny consolidó 2025 como uno de los años más importantes de su carrera con la gira Debí Tirar Más Fotos World Tour, impulsada por su sexto álbum de estudio Debí Tirar Más Fotos, lanzado el 5 de enero de 2025.

La gira arrancó el 21 de noviembre de 2025 en Santo Domingo y estaba programada para concluir el 22 de julio de 2026 en Bruselas, con más de 50 fechas alrededor del mundo tras un enorme récord de ventas de entradas. El proyecto promocionó no solo la música del álbum, que fusionó ritmos caribeños y urbanos, sino también una residencia artística titulada “No Me Quiero Ir de Aquí” en el Coliseo de Puerto Rico, que reunió a fanáticos locales durante el verano boreal.

Además, durante la temporada de premios, Debí Tirar Más Fotos ganó Álbum del Año en los Latin Grammy 2025, destacando su impacto cultural y musical dentro de la escena latina.

Shakira y Las Mujeres Ya No Lloran World Tour

La icónica cantante colombiana Shakira regresó a los grandes escenarios con su gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour, iniciada el 11 de febrero de 2025 en Río de Janeiro, Brasil, en apoyo a su álbum Las Mujeres Ya No Lloran.

La gira rompió récords de venta, vendiendo más de 2,5 millones de entradas solo en 2025 y recorriendo estadios en América Latina y Norteamérica, con varias fechas completamente agotadas. El tour fue notable no solo por su magnitud, sino también por su producción artística y la inclusión de temas tanto clásicos como recientes de la artista.

A lo largo del año, Shakira enfrentó desafíos logísticos y reprogramaciones de conciertos, pero su legado y conexión con los fanáticos se mantuvieron sólidos, posicionando el tour como uno de los más exitosos realizados por una artista latina en décadas.

Karol G y Tropicoqueta: un disco de raíces y ritmo

En junio de 2025, Karol G presentó Tropicoqueta, su quinto álbum de estudio, un proyecto musical que generó altas expectativas entre los seguidores del género urbano y la música latina.

El lanzamiento de Tropicoqueta fue acompañado por celebraciones y una recepción entusiasta por parte de críticos y público, destacándose por su exploración sonora hacia ritmos tropicales y latinos más allá del reguetón tradicional. En la fiesta de lanzamiento en Nueva York, Karol G realizó interpretaciones en vivo y presentó elementos visuales y estilísticos que subrayaron la diversidad de influencias presentes en el álbum.

Este disco consolidó a Karol G como una artista dispuesta a desafiar sus propios límites creativos y explorar nuevas expresiones de la música latina.

El revuelo por LUX, el álbum de Rosalía

El 7 de noviembre de 2025, la española Rosalía lanzó su cuarto álbum de estudio, Lux, un proyecto que se distinguió por su audacia artística y su mezcla de estilos clásicos, experimentales y pop moderno.

Lux fue destacado por críticos internacionales como uno de los trabajos más desafiantes e innovadores del año, con estructuras musicales que integraron desde elementos de flamenco hasta orquestaciones y exploraciones líricas profundas. El disco debutó en el top 10 de la prestigiosa lista Billboard 200, marcando un nuevo hito en la carrera de Rosalía y reafirmando su papel como una de las voces más influyentes del pop contemporáneo.

La recepción de Lux generó un intenso debate cultural y musical en redes, medios especializados y plataformas de streaming, consolidando el álbum como uno de los fenómenos musicales más comentados de 2025.

Fátima Bosch: coronación entre controversias en Miss Universe 2025

El certamen de Miss Universe 2025 celebrado en Tailandia culminó el 21 de noviembre de 2025 con Fátima Bosch, representante de México, como ganadora de la 74ª edición del concurso.

Bosch, originaria del estado de Tabasco, se consagró como la cuarta mexicana en obtener el título, imponiéndose entre más de 100 concursantes de todo el mundo. Su victoria no estuvo exenta de polémica: antes de la final, un video en el que fue criticada por un directivo de la organización desencadenó protestas y declaraciones de compañeras que la defendieron, lo que alimentó el interés mediático por el certamen.

Tras su coronación, además de la celebración, surgieron debates en redes y medios sobre la legitimidad del resultado, generando uno de los momentos más discutidos de la farándula internacional en 2025.

El 2025 no solo fue un año de grandes lanzamientos y giras espectaculares: también fue un momento en el que artistas, álbumes y celebraciones de belleza se convirtieron en fenómenos culturales globales. Entre récords de venta, innovaciones sonoras y controversias virales, la farándula internacional batió marcas y dejó un legado que seguirá resonando en los próximos años.

Visite nuestra sección Farándula

Mantente informado en nuestros canales

de WhatsApp, Telegram y YouTube