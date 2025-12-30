Beyoncé entra a la selecta lista de multimillonarios según Forbes

Suscríbete a nuestros canales

Beyoncé se consolidó oficialmente como la quinta artista en alcanzar el estatus de multimillonaria, integrándose a la exclusiva lista de Forbes. Con este hito, se une a figuras de la talla de Taylor Swift, Rihanna, Bruce Springsteen y su esposo, Jay-Z.

El éxito sin precedentes de sus giras

La trayectoria reciente de la cantante ha estado marcada por hitos financieros y culturales:

Dominio en el Country: Tras el lanzamiento de su álbum Cowboy Carter , Beyoncé redefinió el género. Su gira más reciente acumuló 407,6 millones de dólares en solo 32 fechas, vendiendo 1,6 millones de entradas. Según Billboard Boxscore , esta se convirtió en la gira de música country más exitosa de la historia.

Liderazgo en el R&B: Previo a este logro, la artista ya había establecido un récord similar con el Renaissance World Tour. Al concluir en 2023, la gira recaudó 579,8 millones de dólares, posicionándose como la más lucrativa en el género R&B.

Un imperio construido con autonomía

El ascenso financiero de Beyoncé no es casualidad. De acuerdo con Forbes, la clave fue la fundación de Parkwood Entertainment en 2010. Esta empresa le otorgó:

Control creativo total sobre sus proyectos. Independencia empresarial para negociar sus propios contratos. Diversificación de ingresos, permitiéndole participar directamente en las ganancias de patrocinios y productos derivados.

Resultados financieros en 2025

Gracias a la combinación de sus giras, los ingresos de su catálogo musical y nuevos acuerdos comerciales, Beyoncé generó un estimado de 148 millones de dólares (antes de impuestos) este año. Esta cifra la posiciona como la tercera artista mejor pagada del mundo actualmente.

Con información de EFE

