Drama tras la muerte de Brigitte Bardot: comienza la disputa legal por la herencia de la actriz

El patrimonio de Brigitte Bardot, estimado en 65 millones de euros, procede de su carrera cinematográfica, derechos de imagen, inversiones inmobiliarias y regalías de sus más de 60 películas y 80 canciones. La actriz se retiró de la actuación a los 39 años, pero su fortuna se mantuvo y creció gracias a una gestión financiera prudente.

Las propiedades de Brigitte Bardot destacan por su icónica villa La Madrague en Saint-Tropez, valorada entre 20 y 23 millones de euros y cedida en usufructo a su fundación. En la misma zona posee La Garrigue, un santuario animal de 10 hectáreas, mientras que en Cannes puso a la venta otra propiedad en 2020 por 6 millones de euros. El resto de sus activos incluye varios apartamentos en París, consolidando un legado que equilibra el lujo de la Costa Azul con su compromiso por el bienestar animal.

Reparto legal de la herencia

Brigitte Bardot designó como su heredera universal a la Fondation Brigitte Bardot, organización que fundó en 1986 y a la que dedicó las últimas cinco décadas de su vida. Sin embargo, la ley francesa establece la "réserve héréditaire", que protege a los descendientes directos.

Como hijo único, Nicolas-Jacques Charrier tiene derecho legal al 50% del patrimonio residual (la parte restante después de cumplir con los legados específicos), independientemente de la voluntad expresada por su madre. Esto significa que la fundación y el hijo se repartirán la herencia.

Relación familiar y contexto

El proceso sucesorio ocurre en el contexto de una relación madre-hijo distante y compleja. Bardot tuvo a su único hijo en 1960 con el actor Jacques Charrier, pero describió la maternidad como un desafío emocional en sus memorias. Su hijo demandó a la actriz y a la editorial por esos pasajes, obteniendo una compensación económica.

En sus últimos años, Bardot mantuvo una relación cordial pero distante con su hijo, quien vive en Noruega y tiene tres hijas. Su último esposo, Bernard d'Ormale, con quien contrajo matrimonio en 1992, no aparece como beneficiario en los principales reportes sobre el reparto.

Expertos legales anticipan que el proceso para definir la división exacta de los bienes podría extenderse durante meses o incluso años, dada la complejidad de los activos y las transferencias realizadas en vida.

