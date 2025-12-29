En video: Yolanda Andrade responde a las versiones que pusieron en duda su libertad y entorno familiar

Suscríbete a nuestros canales

Después de semanas de especulación, Yolanda Andrade decidió aclarar públicamente los rumores que cuestionaban su libertad y su relación con su entorno familiar. A través de un video publicado en su perfil de Instagram, la actriz y conductora dejó claro que las versiones que la colocaban bajo control de su cuñado Sergio Araiza y su hermana eran completamente falsas.

Desmintiendo los rumores

En la grabación, Yolanda fue directa y contundente:

"Sergio no me secuestró para nada, no maneja mi dinero, no toma decisiones sobre mis medicamentos. Que tengan feliz año y felices fiestas. Respecto a mi hermana, ella está muy contenta y la amo; a lo que se ama, déjalo libre”.

Con estas palabras, Andrade buscó frenar la ola de especulaciones que se habían viralizado en redes sociales y algunos medios de farándula, dejando claro que sus decisiones y vida personal están bajo su propio control.

Humor y cercanía familiar

En el video Sergio está sentado junto a Yolanda y en un tono relajado y cercano ambos compartieron risas y reafirmaron la buena relación que mantienen.

“Por favor, dejen de decir lo que están diciendo, están mintiendo. Esta familia es increíble, desde que nos conocimos con mi cuñada hicimos una empatía enorme y me abrió las puertas de su casa y de la familia”. Indicó Sergio

Con esto, ambos dejaron claro que las especulaciones sobre control o manipulación de la vida de Yolanda no tienen fundamento.

Un mensaje de respeto y libertad

Más allá de desmentir los rumores, Yolanda envió un mensaje de reflexión y respeto:

"Que Dios los bendiga, vivan su experiencia de vida de amor y principalmente de respeto”.

Con esta declaración, Andrade subrayó que los lazos familiares deben ser valorados y que los rumores infundados no deben empañar la imagen de relaciones basadas en confianza y cariño.

Con esto, Yolanda Andrade pone fin a las especulaciones y recupera la narrativa sobre su entorno familiar, mostrando una faceta cercana, fuerte y segura.

