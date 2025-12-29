El gesto íntimo entre la venezolana Eglantina Zingg con Ricky Martin que encendió las redes

Suscríbete a nuestros canales

Un gesto espontáneo bastó para que las redes sociales estallaran. La actriz y modelo venezolana Eglantina Zingg compartió recientemente una fotografía en la que aparece besando al cantante Ricky Martin, a quien calificó de manera divertida como su “compañero del crimen”, mientras lo felicitaba por su cumpleaños. La imagen no solo causó furor entre los fanáticos, sino que también reavivó viejas especulaciones sobre el vínculo especial que ambos mantienen desde hace años.

Cercanía que no pasa desapercibida

A lo largo del tiempo, Eglantina y Ricky han sido vistos juntos en múltiples ocasiones: conciertos, reuniones privadas y eventos sociales. Esta cercanía ha llevado a que muchos fans especulen sobre la relación entre ambos, más allá de la amistad. La fotografía compartida por Zingg es la más reciente muestra de esa conexión visible y entrañable.

El gesto de un beso amistoso aunque en la boca,y el tono cariñoso del mensaje, llamándolo su “compañero del crimen”, logró captar la atención de miles de seguidores, quienes no tardaron en reaccionar con emojis, comentarios y publicaciones compartidas.

Rumores que persisten sobre la maternidad de los hijos de Ricky

Durante años, los rumores sobre el posible papel de Eglantina Zingg en la vida familiar de Ricky Martin han circulado en redes y medios de farándula. Algunos han sugerido que podría haber sido la donante de óvulos para que el cantante pudiera tener a sus gemelos, Valentino y Matteo, aunque nunca ha habido confirmación oficial.

Este gesto reciente volvió a poner sobre la mesa esas especulaciones, sumando más comentarios sobre la relación cercana que la venezolana mantiene con el astro puertorriqueño, tanto en el ámbito personal como social.

Reacciones y curiosidad de los fans

La publicación generó una rápida reacción en redes. Mientras unos seguidores celebraron la muestra de cariño y la naturalidad de la relación, otros se volcaron a comentar sobre la historia detrás de la cercanía entre Eglantina y Ricky, recordando antiguos encuentros, fotografías y la atención mediática que siempre han recibido juntos.

El gesto íntimo y divertido publicado por la modelo encendió las redes, demostrando que cada interacción entre ellos sigue siendo tema de conversación y mantiene viva la curiosidad de los seguidores.

Visite nuestra sección Farándula

Mantente informado en nuestros canales

de WhatsApp, Telegram y YouTube