Caracas organiza conciertos de fin de año en Plaza Bolívar y Petare: conoce los detalles

La Alcaldía del Municipio Libertador de Caracas coordina los conciertos de fin de año. La alcaldesa Carmen Meléndez supervisa un operativo de seguridad para el desarrollo de los eventos.

La producción está a cargo de Omar Enrique y Omar Acedo. Omar Enrique declaró que el objetivo es que la población reciba el nuevo año de manera unida.

Programación musical

La lista de artistas confirmados para actuar incluye representantes de varios géneros:

Vallenato : Jean Carlos Centeno.

Música Caribeña : Magic Juan, Sergio Vargas, Bonny Cepeda.

Salsa : Alex de Castro, Banny Kosta, Magia Caribeña, Corazón Salsero.

Merengue : Omar Enrique, Omar Acedo, Las Chicas del Can, Mery Tu Loba.

Música juvenil y pop : La Melodía Perfecta, Xuxo, Mabel Yeah, Los Cadillac's, El Potrillo, Gio Fernández.

Gaita: Neguito Borjas, que actuará antes del cañonazo de medianoche.

Logística y producción

Los organizadores informaron que ambos escenarios contarán con pantallas gigantes y sistemas de sonido. El dispositivo de seguridad municipal estará activo en las zonas de los conciertos.

La entrada a los eventos es libre. Los conciertos concluirán con el tradicional cañonazo que marca el inicio del año nuevo.

