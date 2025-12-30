Concierto gratuito de fin de año en Chacao: conozca la lista de artistas

Suscríbete a nuestros canales

¡Preparen las uvas y el estreno! La Alcaldía de Chacao ya tiene todo listo para recibir el 2026 por todo lo alto.

Como ya es tradición, la Plaza Francia de Altamira se convertirá en la pista de baile más grande de la capital este 31 de diciembre, a partir de las 7 pm.

El evento, que promete seguridad y un ambiente familiar, contará con un cartel de lujo para que los caraqueños reciban el año nuevo "echando un pie" y en total alegría.

Para que la fiesta sea completa, la tarima se llenará de ritmo con agrupaciones que son instituciones de la música en Venezuela.

La Billo's Caracas Boys: ¡Indispensables! No hay fin de año sin los éxitos de la "Más Popular". Pondrán a todo el mundo a cantar "Año Nuevo, Vida Nueva".

El toque tradicional para cerrar la temporada gaitera con el sabor del Zulia.

Afro Criollo: Para los que quieren algo más movido y moderno, el grupo traerá sus versiones cargadas de percusión y energía, y muchas sorpresas más.

Las autoridades del municipio informaron que se desplegará un operativo especial con funcionarios de PoliChacao, Salud Chacao y Protección Civil para que los caraqueños puedan disfrutar con tranquilidad, .

Este concierto se ha convertido en el punto de encuentro por excelencia de quienes se quedan en Caracas.

Se espera que, como en años anteriores, miles de personas se congreguen para el tradicional cañonazo y los abrazos de medianoche bajo el Obelisco.

