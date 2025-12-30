Bad Bunny en el Super Bowl 2026: cuándo y cómo ver el show del medio tiempo

Suscríbete a nuestros canales

La elección de Bad Bunny como cabeza de cartel es un movimiento significativo para la NFL, que por primera vez en la historia confía el espectáculo más visto del mundo a un solista latino. El puertorriqueño no es ajeno al escenario del Super Bowl, pues en 2020 fue invitado especial en el aclamado show de Jennifer Lopez y Shakira. Esta vez, tendrá unos 15 minutos para desplegar su energía y su catálogo de éxitos globales ante más de 100 millones de espectadores.

Fecha, hora y cómo conseguir las entradas

El partido comenzará a las 6:30 p.m. (hora del Este de EE.UU.) del 8 de febrero de 2026, y se estima que el show de Bad Bunny inicie entre las 8:00 y 8:30 p.m. Conseguir una entrada es todo un desafío, ya que la mayoría se distribuye entre los equipos, patrocinadores y la liga. Para el público general, la principal opción es el mercado de reventa autorizado.

Mercado oficial : La plataforma oficial es el NFL Ticket Exchange a través de Ticketmaster , que garantiza la validez de los boletos.

Precios en reventa: Los costos son elevados. Para esta edición, los boletos más económicos en el mercado secundario comienzan alrededor de $7,300 dólares, mientras que los paquetes turísticos oficiales que incluyen hotel y entrada parten de $11,975 dólares por persona.

Artistas que completan la cartelera musical

El ambiente festivo comenzará antes del partido con las presentaciones de tres reconocidos artistas:

Charlie Puth interpretará el himno nacional de Estados Unidos.

Brandi Carlile cantará "America the Beautiful".

Coco Jones entonará "Lift Every Voice and Sing", conocido como el Himno Nacional Negro.

Cómo ver la transmisión desde casa

Para quienes prefieran vivir la emoción desde el sofá, habrá múltiples opciones de transmisión. En Estados Unidos, la cadena NBC y su servicio de streaming Peacock tendrán los derechos. Para los fanáticos en Venezuela, la transmisión en vivo y en exclusiva del Super Bowl LX, incluyendo el esperado show de Bad Bunny, estará a cargo de Meridiano Televisión.

