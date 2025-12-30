Condenan a Anne Jakrajutatip a dos años de prisión

Suscríbete a nuestros canales

Un tribunal penal de Bangkok ha condenado a Jakkaphong "Anne" Jakrajutatip, la empresaria tailandesa al frente de JKN Global Group, a dos años de prisión. El fallo la declara culpable de fraude en relación con la emisión de bonos corporativos de su conglomerado.

Los detalles del fraude

Según la sentencia emitida el viernes 26 de diciembre por el Tribunal de Kwaeng Sur, la empresaria engañó deliberadamente a un inversionista al ocultar la situación financiera real de su compañía.

El perjuicio: El inversor adquirió bonos por un valor aproximado de 900,000 dólares .

El fallo: El tribunal concluyó que la acusada presentó "información incompleta y falsa" con el fin de obtener un beneficio económico indebido.

Sin beneficios: La condena se dictó sin posibilidad de suspensión de la pena, debido a que se demostró que actuó de manera intencional.

Orden de arresto y posible fuga

Jakrajutatip no compareció a la lectura de su sentencia, lo que llevó a las autoridades tailandesas a emitir una orden de arresto inmediata.

Aunque su paradero actual es desconocido, medios locales especulan que la empresaria podría haber abandonado Tailandia antes del fallo. Algunos reportes sugieren que su destino podría ser México, aunque no existe una confirmación oficial por parte de las autoridades migratorias.

Un imperio en crisis

Esta condena agrava la situación de JKN Global Group, que ha enfrentado severas dificultades financieras en los últimos años. La crisis del conglomerado —dueño de la Organización Miss Universo— ha generado incertidumbre sobre el futuro del certamen y la estabilidad de sus otras divisiones de medios y entretenimiento.

